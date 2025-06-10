SegnaliSezioni
Nguyen Thi Ai Vy

KainFX

Nguyen Thi Ai Vy
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 123%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
115
Profit Trade:
86 (74.78%)
Loss Trade:
29 (25.22%)
Best Trade:
177.00 USD
Worst Trade:
-131.60 USD
Profitto lordo:
2 270.77 USD (19 782 pips)
Perdita lorda:
-1 539.47 USD (19 330 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (397.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
397.25 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
8.78%
Massimo carico di deposito:
53.53%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.34
Long Trade:
66 (57.39%)
Short Trade:
49 (42.61%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
6.36 USD
Profitto medio:
26.40 USD
Perdita media:
-53.09 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-219.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-219.70 USD (4)
Crescita mensile:
-3.88%
Previsione annuale:
-47.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
312.78 USD (16.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.07% (271.70 USD)
Per equità:
14.66% (127.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 101
GBPUSD# 12
GBPJPY# 1
USDCAD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 700
GBPUSD# 29
GBPJPY# 12
USDCAD# -10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 272
GBPUSD# 745
GBPJPY# 86
USDCAD# -651
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +177.00 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +397.25 USD
Massima perdita consecutiva: -219.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Simple - Safe - Effective.

criteria: risk management and stable profits.

As long as the withdrawal amount is more than the deposit amount, you win.

You never walk alone on the investment path.


Non ci sono recensioni
