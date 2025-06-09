SegnaliSezioni
Askar Minigaliev

Barsk

Askar Minigaliev
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 14%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
36 (55.38%)
Loss Trade:
29 (44.62%)
Best Trade:
50.19 USD
Worst Trade:
-20.16 USD
Profitto lordo:
233.21 USD (18 730 pips)
Perdita lorda:
-182.32 USD (17 359 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (41.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.19 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
68.34%
Massimo carico di deposito:
6.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
35 (53.85%)
Short Trade:
30 (46.15%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
6.48 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-24.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.28 USD (3)
Crescita mensile:
5.49%
Previsione annuale:
66.65%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.85 USD
Massimale:
53.13 USD (36.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.77% (53.06 USD)
Per equità:
9.46% (32.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 30
USDCAD 21
USDCHF 4
GBPUSD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 42
USDCAD 9
USDCHF -15
GBPUSD 18
AUDUSD 10
NZDUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 973
USDCAD 1.5K
USDCHF -1.2K
GBPUSD 628
AUDUSD 708
NZDUSD -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.19 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +41.11 USD
Massima perdita consecutiva: -24.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.57 × 3443
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
ICMarkets-MT5
0.91 × 11
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 435
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.77 × 455
Alpari-MT5
1.93 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 1500
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
46 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 17:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.98% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 03:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 23:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 18:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 19:06
Share of trading days is too low
2025.06.30 02:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 18:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 22:20
Share of trading days is too low
2025.06.17 22:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.17 21:14
Share of trading days is too low
2025.06.17 21:14
Share of days for 80% of trades is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Barsk
50USD al mese
14%
0
0
USD
353
USD
15
96%
65
55%
68%
1.27
0.78
USD
22%
1:500
Copia

