- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
36 (55.38%)
Loss Trade:
29 (44.62%)
Best Trade:
50.19 USD
Worst Trade:
-20.16 USD
Profitto lordo:
233.21 USD (18 730 pips)
Perdita lorda:
-182.32 USD (17 359 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (41.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.19 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
68.34%
Massimo carico di deposito:
6.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
35 (53.85%)
Short Trade:
30 (46.15%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
6.48 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-24.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.28 USD (3)
Crescita mensile:
5.49%
Previsione annuale:
66.65%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.85 USD
Massimale:
53.13 USD (36.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.77% (53.06 USD)
Per equità:
9.46% (32.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|USDCAD
|21
|USDCHF
|4
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|42
|USDCAD
|9
|USDCHF
|-15
|GBPUSD
|18
|AUDUSD
|10
|NZDUSD
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|973
|USDCAD
|1.5K
|USDCHF
|-1.2K
|GBPUSD
|628
|AUDUSD
|708
|NZDUSD
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.19 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +41.11 USD
Massima perdita consecutiva: -24.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3443
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
ICMarkets-MT5
|0.91 × 11
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 435
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.77 × 455
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 1500
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
Non ci sono recensioni
