Trade:
145
Profit Trade:
70 (48.27%)
Loss Trade:
75 (51.72%)
Best Trade:
7 102 471.11 IDR
Worst Trade:
-7 090 358.45 IDR
Profitto lordo:
109 016 894.99 IDR (278 491 pips)
Perdita lorda:
-104 437 128.59 IDR (153 470 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (11 308 128.38 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
11 308 128.38 IDR (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
5.11%
Massimo carico di deposito:
26.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
96 (66.21%)
Short Trade:
49 (33.79%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
31 584.60 IDR
Profitto medio:
1 557 384.21 IDR
Perdita media:
-1 392 495.05 IDR
Massime perdite consecutive:
8 (-17 182 077.98 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-17 182 077.98 IDR (8)
Crescita mensile:
7.30%
Previsione annuale:
88.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 062 999.30 IDR
Massimale:
18 179 287.71 IDR (15.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.07% (18 179 287.71 IDR)
Per equità:
3.60% (3 560 965.92 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|AUDJPY
|18
|EURNZD
|13
|GBPCAD
|12
|NZDUSD
|12
|AUS200
|5
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|AUDJPY
|51
|EURNZD
|213
|GBPCAD
|-617
|NZDUSD
|-115
|AUS200
|-144
|USDCHF
|-297
|GBPJPY
|-163
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|122K
|AUDJPY
|187
|EURNZD
|1K
|GBPCAD
|-316
|NZDUSD
|90
|AUS200
|2.1K
|USDCHF
|-60
|GBPJPY
|-388
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 102 471.11 IDR
Worst Trade: -7 090 358 IDR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +11 308 128.38 IDR
Massima perdita consecutiva: -17 182 077.98 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.52 × 1254
|
Exness-Real18
|1.16 × 145
|
ICMarketsSC-Live11
|1.71 × 17
|
Exness-Real16
|4.00 × 63
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.11 × 28
|
VTMarkets-Live
|7.78 × 9
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
XMTrading-Real 12
|14.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
good signal
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
191M
IDR
IDR
19
0%
145
48%
5%
1.04
31 584.60
IDR
IDR
17%
1:100