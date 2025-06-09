SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Rey 77
Muhammad Reza Anwar

Rey 77

Muhammad Reza Anwar
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-Real17
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
145
Profit Trade:
70 (48.27%)
Loss Trade:
75 (51.72%)
Best Trade:
7 102 471.11 IDR
Worst Trade:
-7 090 358.45 IDR
Profitto lordo:
109 016 894.99 IDR (278 491 pips)
Perdita lorda:
-104 437 128.59 IDR (153 470 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (11 308 128.38 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
11 308 128.38 IDR (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
5.11%
Massimo carico di deposito:
26.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
96 (66.21%)
Short Trade:
49 (33.79%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
31 584.60 IDR
Profitto medio:
1 557 384.21 IDR
Perdita media:
-1 392 495.05 IDR
Massime perdite consecutive:
8 (-17 182 077.98 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-17 182 077.98 IDR (8)
Crescita mensile:
7.30%
Previsione annuale:
88.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 062 999.30 IDR
Massimale:
18 179 287.71 IDR (15.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.07% (18 179 287.71 IDR)
Per equità:
3.60% (3 560 965.92 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 79
AUDJPY 18
EURNZD 13
GBPCAD 12
NZDUSD 12
AUS200 5
USDCHF 4
GBPJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.5K
AUDJPY 51
EURNZD 213
GBPCAD -617
NZDUSD -115
AUS200 -144
USDCHF -297
GBPJPY -163
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 122K
AUDJPY 187
EURNZD 1K
GBPCAD -316
NZDUSD 90
AUS200 2.1K
USDCHF -60
GBPJPY -388
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 102 471.11 IDR
Worst Trade: -7 090 358 IDR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +11 308 128.38 IDR
Massima perdita consecutiva: -17 182 077.98 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real17
0.52 × 1254
Exness-Real18
1.16 × 145
ICMarketsSC-Live11
1.71 × 17
Exness-Real16
4.00 × 63
HFMarketsSV-Live Server 3
7.11 × 28
VTMarkets-Live
7.78 × 9
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
14.33 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
Non ci sono recensioni
