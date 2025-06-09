- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
467
Profit Trade:
323 (69.16%)
Loss Trade:
144 (30.84%)
Best Trade:
175.41 EUR
Worst Trade:
-134.41 EUR
Profitto lordo:
3 880.58 EUR (42 719 pips)
Perdita lorda:
-1 665.79 EUR (20 463 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (177.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
288.74 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
87.05%
Massimo carico di deposito:
37.90%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.23
Long Trade:
211 (45.18%)
Short Trade:
256 (54.82%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
4.74 EUR
Profitto medio:
12.01 EUR
Perdita media:
-11.57 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-523.97 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-523.97 EUR (6)
Crescita mensile:
9.87%
Previsione annuale:
122.01%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
523.97 EUR (24.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.74% (523.97 EUR)
Per equità:
65.38% (2 233.85 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|163
|AUDCAD
|159
|AUDNZD
|144
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1.2K
|AUDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|202
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|9.4K
|AUDCAD
|7.8K
|AUDNZD
|5.1K
|EURUSD
|73
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +175.41 EUR
Worst Trade: -134 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +177.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -523.97 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.44 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.89 × 587
|
ICTrading-Live29
|1.02 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|1.50 × 6
|
EagleFX-Live
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Varchev-Real
|2.00 × 4
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
ICMarketsSC-Live12
|4.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|5.00 × 1
The signal of this account opens trades (manually) when the "Titan Gravity" indicator sends the signal, then it is completely managed by "Titan Machinist".
The signal uses coverage and a 50% protection (so it will never put the entire capital at risk).
Non ci sono recensioni