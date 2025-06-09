SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Titan Gravity Indicator
Marco De Donno

Titan Gravity Indicator

Marco De Donno
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 256%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
467
Profit Trade:
323 (69.16%)
Loss Trade:
144 (30.84%)
Best Trade:
175.41 EUR
Worst Trade:
-134.41 EUR
Profitto lordo:
3 880.58 EUR (42 719 pips)
Perdita lorda:
-1 665.79 EUR (20 463 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (177.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
288.74 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
87.05%
Massimo carico di deposito:
37.90%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.23
Long Trade:
211 (45.18%)
Short Trade:
256 (54.82%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
4.74 EUR
Profitto medio:
12.01 EUR
Perdita media:
-11.57 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-523.97 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-523.97 EUR (6)
Crescita mensile:
9.87%
Previsione annuale:
122.01%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
523.97 EUR (24.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.74% (523.97 EUR)
Per equità:
65.38% (2 233.85 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 163
AUDCAD 159
AUDNZD 144
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1.2K
AUDCAD 1.1K
AUDNZD 202
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 9.4K
AUDCAD 7.8K
AUDNZD 5.1K
EURUSD 73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +175.41 EUR
Worst Trade: -134 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +177.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -523.97 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.44 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.89 × 587
ICTrading-Live29
1.02 × 64
ICMarketsSC-Live08
1.50 × 6
EagleFX-Live
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Varchev-Real
2.00 × 4
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
ICMarketsSC-Live12
4.56 × 9
ICMarketsSC-Live24
5.00 × 1
The signal of this account opens trades (manually) when the "Titan Gravity" indicator sends the signal, then it is completely managed by "Titan Machinist".
The signal uses coverage and a 50% protection (so it will never put the entire capital at risk).
Non ci sono recensioni
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.16 01:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 00:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 13:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 01:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 16:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 02:01
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 19:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 03:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 13:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
