SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XinCamOn
Binh Minh Tran

XinCamOn

Binh Minh Tran
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -71%
Exness-MT5Real29
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
51 (31.87%)
Loss Trade:
109 (68.13%)
Best Trade:
92.32 USD
Worst Trade:
-57.98 USD
Profitto lordo:
610.52 USD (944 383 pips)
Perdita lorda:
-1 141.46 USD (1 282 827 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (25.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.37 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
12.65%
Massimo carico di deposito:
101.74%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
95 (59.38%)
Short Trade:
65 (40.63%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-3.32 USD
Profitto medio:
11.97 USD
Perdita media:
-10.47 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-141.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-141.24 USD (18)
Crescita mensile:
-24.58%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
530.94 USD
Massimale:
542.21 USD (218.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.18% (542.21 USD)
Per equità:
16.90% (49.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 77
XAUUSDm 65
EURUSDm 6
GBPUSDm 6
USOILm 3
USDJPYm 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm -227
XAUUSDm -176
EURUSDm -64
GBPUSDm -50
USOILm -61
USDJPYm 46
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm -306K
XAUUSDm -32K
EURUSDm -309
GBPUSDm -219
USOILm -663
USDJPYm 478
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +92.32 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +25.19 USD
Massima perdita consecutiva: -141.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Questo segnale opera con il 99% di trading automatizzato (EA). Tutte le operazioni vengono aperte e chiuse nella stessa giornata (solo trading intraday). La gestione del capitale segue rigorosamente gli standard di rischio di FTMO e The5ers. Ogni trade è protetto da uno Stop Loss, con Break Even e Trailing Stop sempre attivati per la massima sicurezza e protezione dei profitti.


Non ci sono recensioni
2025.08.18 12:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 10:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 06:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 14:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 09:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 08:44
Share of trading days is too low
2025.06.22 08:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.21 14:07
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 15.38% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.21 13:07
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 15.38% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 12:29
Share of trading days is too low
2025.06.09 12:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.09 12:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 11:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 11:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 11:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.09 11:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XinCamOn
30USD al mese
-71%
0
0
USD
220
USD
16
91%
160
31%
13%
0.53
-3.32
USD
71%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.