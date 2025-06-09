Questo segnale opera con il 99% di trading automatizzato (EA). Tutte le operazioni vengono aperte e chiuse nella stessa giornata (solo trading intraday). La gestione del capitale segue rigorosamente gli standard di rischio di FTMO e The5ers. Ogni trade è protetto da uno Stop Loss, con Break Even e Trailing Stop sempre attivati per la massima sicurezza e protezione dei profitti.



