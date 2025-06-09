- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
51 (31.87%)
Loss Trade:
109 (68.13%)
Best Trade:
92.32 USD
Worst Trade:
-57.98 USD
Profitto lordo:
610.52 USD (944 383 pips)
Perdita lorda:
-1 141.46 USD (1 282 827 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (25.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.37 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
12.65%
Massimo carico di deposito:
101.74%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
95 (59.38%)
Short Trade:
65 (40.63%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-3.32 USD
Profitto medio:
11.97 USD
Perdita media:
-10.47 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-141.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-141.24 USD (18)
Crescita mensile:
-24.58%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
530.94 USD
Massimale:
542.21 USD (218.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.18% (542.21 USD)
Per equità:
16.90% (49.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|77
|XAUUSDm
|65
|EURUSDm
|6
|GBPUSDm
|6
|USOILm
|3
|USDJPYm
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|-227
|XAUUSDm
|-176
|EURUSDm
|-64
|GBPUSDm
|-50
|USOILm
|-61
|USDJPYm
|46
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|-306K
|XAUUSDm
|-32K
|EURUSDm
|-309
|GBPUSDm
|-219
|USOILm
|-663
|USDJPYm
|478
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +92.32 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +25.19 USD
Massima perdita consecutiva: -141.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Questo segnale opera con il 99% di trading automatizzato (EA). Tutte le operazioni vengono aperte e chiuse nella stessa giornata (solo trading intraday). La gestione del capitale segue rigorosamente gli standard di rischio di FTMO e The5ers. Ogni trade è protetto da uno Stop Loss, con Break Even e Trailing Stop sempre attivati per la massima sicurezza e protezione dei profitti.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-71%
0
0
USD
USD
220
USD
USD
16
91%
160
31%
13%
0.53
-3.32
USD
USD
71%
1:50