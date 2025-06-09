- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
163
Profit Trade:
156 (95.70%)
Loss Trade:
7 (4.29%)
Best Trade:
11.85 USD
Worst Trade:
-38.95 USD
Profitto lordo:
343.45 USD (197 725 pips)
Perdita lorda:
-110.67 USD (75 423 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (89.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.21 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
64.06%
Massimo carico di deposito:
6.51%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
105 (64.42%)
Short Trade:
58 (35.58%)
Fattore di profitto:
3.10
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
2.20 USD
Perdita media:
-15.81 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-70.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.48 USD (2)
Crescita mensile:
9.27%
Previsione annuale:
112.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
94.70 USD (18.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.06% (94.70 USD)
Per equità:
54.91% (410.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|155
|BTCUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|223
|BTCUSD
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|20K
|BTCUSD
|102K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.85 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +89.21 USD
Massima perdita consecutiva: -70.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni