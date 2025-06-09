SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / KHIYAR XM
Mukhiyardi

KHIYAR XM

Mukhiyardi
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 31%
XMGlobal-MT5 14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
163
Profit Trade:
156 (95.70%)
Loss Trade:
7 (4.29%)
Best Trade:
11.85 USD
Worst Trade:
-38.95 USD
Profitto lordo:
343.45 USD (197 725 pips)
Perdita lorda:
-110.67 USD (75 423 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (89.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.21 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
64.06%
Massimo carico di deposito:
6.51%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
105 (64.42%)
Short Trade:
58 (35.58%)
Fattore di profitto:
3.10
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
2.20 USD
Perdita media:
-15.81 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-70.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.48 USD (2)
Crescita mensile:
9.27%
Previsione annuale:
112.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
94.70 USD (18.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.06% (94.70 USD)
Per equità:
54.91% (410.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 155
BTCUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 223
BTCUSD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 20K
BTCUSD 102K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.85 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +89.21 USD
Massima perdita consecutiva: -70.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.27 01:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.13 03:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 11:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 11:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
