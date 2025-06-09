SegnaliSezioni
Quang Trinh Ty

Lukes Father

Quang Trinh Ty
0 recensioni
Affidabilità
122 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -96%
ICMarketsSC-Live19
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
73 (48.34%)
Loss Trade:
78 (51.66%)
Best Trade:
52.00 USD
Worst Trade:
-60.69 USD
Profitto lordo:
678.74 USD (26 443 pips)
Perdita lorda:
-577.56 USD (18 042 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (50.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
9.24%
Massimo carico di deposito:
11.72%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
85 (56.29%)
Short Trade:
66 (43.71%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
9.30 USD
Perdita media:
-7.40 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-32.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.36 USD (6)
Crescita mensile:
90.20%
Previsione annuale:
1 094.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.32 USD
Massimale:
186.35 USD (112.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.84% (104.07 USD)
Per equità:
15.55% (16.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 72
USDJPY 51
GBPUSD 22
XAUUSD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 194
USDJPY -136
GBPUSD 12
XAUUSD 31
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.4K
USDJPY -600
GBPUSD 490
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.00 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +50.49 USD
Massima perdita consecutiva: -32.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live19" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 2
LiteForex-Cent.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live7
0.23 × 13
ICMarketsSC-Live11
0.33 × 15
ICMarkets-Live02
0.36 × 39
FPMarkets-Live
0.37 × 60
BoldPrime2-Live
0.45 × 42
VantageFXInternational-Live 1
0.54 × 13
ICMarkets-Live20
0.59 × 22
ICMarkets-Live05
0.61 × 150
Pepperstone-Edge11
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.73 × 51
ICMarkets-Live14
0.74 × 282
ICMarkets-Live07
0.76 × 66
ICMarkets-Live09
0.80 × 99
ICMarkets-Live03
0.81 × 172
ICMarketsSC-Live09
0.82 × 90
FXOpen-ECN Live Server
0.85 × 52
Tickmill-Live05
1.00 × 2
Exness-Real17
1.00 × 1
Tickmill-Live04
1.05 × 19
ICMarkets-Live23
1.11 × 18
117 più
Non ci sono recensioni
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 13:22
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.15 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 02:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 09:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 08:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 03:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 14:50
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.10 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 03:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 08:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.10 07:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 08:23
Trading operations on the account were performed for only 64 days. This comprises 9.22% of days out of the 694 days of the signal's entire lifetime.
