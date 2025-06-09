- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
73 (48.34%)
Loss Trade:
78 (51.66%)
Best Trade:
52.00 USD
Worst Trade:
-60.69 USD
Profitto lordo:
678.74 USD (26 443 pips)
Perdita lorda:
-577.56 USD (18 042 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (50.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
9.24%
Massimo carico di deposito:
11.72%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
85 (56.29%)
Short Trade:
66 (43.71%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
9.30 USD
Perdita media:
-7.40 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-32.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.36 USD (6)
Crescita mensile:
90.20%
Previsione annuale:
1 094.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.32 USD
Massimale:
186.35 USD (112.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.84% (104.07 USD)
Per equità:
15.55% (16.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|72
|USDJPY
|51
|GBPUSD
|22
|XAUUSD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|194
|USDJPY
|-136
|GBPUSD
|12
|XAUUSD
|31
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.4K
|USDJPY
|-600
|GBPUSD
|490
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.00 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +50.49 USD
Massima perdita consecutiva: -32.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live19" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
LiteForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live02
|0.36 × 39
|
FPMarkets-Live
|0.37 × 60
|
BoldPrime2-Live
|0.45 × 42
|
VantageFXInternational-Live 1
|0.54 × 13
|
ICMarkets-Live20
|0.59 × 22
|
ICMarkets-Live05
|0.61 × 150
|
Pepperstone-Edge11
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.73 × 51
|
ICMarkets-Live14
|0.74 × 282
|
ICMarkets-Live07
|0.76 × 66
|
ICMarkets-Live09
|0.80 × 99
|
ICMarkets-Live03
|0.81 × 172
|
ICMarketsSC-Live09
|0.82 × 90
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.85 × 52
|
Tickmill-Live05
|1.00 × 2
|
Exness-Real17
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|1.05 × 19
|
ICMarkets-Live23
|1.11 × 18
117 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-96%
0
0
USD
USD
75
USD
USD
122
0%
151
48%
9%
1.17
0.67
USD
USD
100%
1:500