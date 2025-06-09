- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
23 (34.84%)
Loss Trade:
43 (65.15%)
Best Trade:
44.47 USD
Worst Trade:
-31.03 USD
Profitto lordo:
700.03 USD (70 743 pips)
Perdita lorda:
-1 042.26 USD (103 039 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (97.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
97.82 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
53.56%
Massimo carico di deposito:
1.92%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
40 (60.61%)
Short Trade:
26 (39.39%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-5.19 USD
Profitto medio:
30.44 USD
Perdita media:
-24.24 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-293.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-293.75 USD (10)
Crescita mensile:
-4.00%
Previsione annuale:
-48.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
409.04 USD
Massimale:
449.21 USD (59.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.73% (449.21 USD)
Per equità:
8.10% (47.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-342
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.47 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +97.82 USD
Massima perdita consecutiva: -293.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
192 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Note:
Swing trade with Timeframe M30 - H4, please all chek before follow, Over Lot High Risk.
Thank You
The Journey
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-38%
0
0
USD
USD
588
USD
USD
17
0%
66
34%
54%
0.67
-5.19
USD
USD
48%
1:200