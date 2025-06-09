SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BOTrandigFX01
Juan Carlos Gonzales Barrios

BOTrandigFX01

Juan Carlos Gonzales Barrios
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 58%
FBS-Real-10
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 759
Profit Trade:
3 287 (69.06%)
Loss Trade:
1 472 (30.93%)
Best Trade:
513.06 USD
Worst Trade:
-63.59 USD
Profitto lordo:
13 463.24 USD (219 747 pips)
Perdita lorda:
-6 886.84 USD (252 589 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (32.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 689.03 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
94.16%
Massimo carico di deposito:
203.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
856
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
10.14
Long Trade:
2 312 (48.58%)
Short Trade:
2 447 (51.42%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
4.10 USD
Perdita media:
-4.68 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-252.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-648.65 USD (15)
Crescita mensile:
16.68%
Previsione annuale:
202.40%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
648.65 USD (4.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.26% (648.65 USD)
Per equità:
76.61% (1 167.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1478
USDJPY 1338
EURUSD 784
CADJPY 533
EURJPY 327
GBPJPY 269
USDCHF 25
archived 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.8K
USDJPY 975
EURUSD 1.3K
CADJPY 354
EURJPY 234
GBPJPY 144
USDCHF 124
archived 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -4.6K
USDJPY -7.4K
EURUSD -32K
CADJPY 6.5K
EURJPY 3.2K
GBPJPY 6.8K
USDCHF -4.3K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +513.06 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +32.41 USD
Massima perdita consecutiva: -252.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 4
Maxco-Demo
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 6
Hankotrade-Live
0.00 × 5
Tickmill-Live04
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
ICMarkets-Live02
0.00 × 11
167 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 02:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 01:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 00:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 11:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 10:40
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BOTrandigFX01
30USD al mese
58%
0
0
USD
20K
USD
17
99%
4 759
69%
94%
1.95
1.38
USD
77%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.