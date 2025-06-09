- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 759
Profit Trade:
3 287 (69.06%)
Loss Trade:
1 472 (30.93%)
Best Trade:
513.06 USD
Worst Trade:
-63.59 USD
Profitto lordo:
13 463.24 USD (219 747 pips)
Perdita lorda:
-6 886.84 USD (252 589 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (32.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 689.03 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
94.16%
Massimo carico di deposito:
203.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
856
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
10.14
Long Trade:
2 312 (48.58%)
Short Trade:
2 447 (51.42%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
4.10 USD
Perdita media:
-4.68 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-252.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-648.65 USD (15)
Crescita mensile:
16.68%
Previsione annuale:
202.40%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
648.65 USD (4.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.26% (648.65 USD)
Per equità:
76.61% (1 167.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1478
|USDJPY
|1338
|EURUSD
|784
|CADJPY
|533
|EURJPY
|327
|GBPJPY
|269
|USDCHF
|25
|archived
|5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1.8K
|USDJPY
|975
|EURUSD
|1.3K
|CADJPY
|354
|EURJPY
|234
|GBPJPY
|144
|USDCHF
|124
|archived
|1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-4.6K
|USDJPY
|-7.4K
|EURUSD
|-32K
|CADJPY
|6.5K
|EURJPY
|3.2K
|GBPJPY
|6.8K
|USDCHF
|-4.3K
|archived
|0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +513.06 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +32.41 USD
Massima perdita consecutiva: -252.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
Tickmill-Live05
|0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 4
Maxco-Demo
|0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
Hankotrade-Live
|0.00 × 5
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-Real16
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
FortFS-Real
|0.00 × 1
STForex-Live
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
Exness-Real3
|0.00 × 8
TradersWay-Live
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
ICMarkets-Live02
|0.00 × 11
