Andi Irawan

DIKATRADE

Andi Irawan
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
204
Profit Trade:
85 (41.66%)
Loss Trade:
119 (58.33%)
Best Trade:
297.67 USD
Worst Trade:
-200.50 USD
Profitto lordo:
13 200.77 USD (262 588 pips)
Perdita lorda:
-13 110.72 USD (249 160 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 158.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 158.01 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
67.84%
Massimo carico di deposito:
13.28%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
118 (57.84%)
Short Trade:
86 (42.16%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
155.30 USD
Perdita media:
-110.17 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-528.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 166.66 USD (8)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
669.45 USD
Massimale:
3 026.80 USD (35.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.64% (3 026.80 USD)
Per equità:
9.13% (484.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 90
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +297.67 USD
Worst Trade: -201 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 158.01 USD
Massima perdita consecutiva: -528.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Dika trade
Non ci sono recensioni
2025.09.25 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 10:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 21:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 14:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 14:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 03:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 00:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 00:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DIKATRADE
30USD al mese
-9%
0
0
USD
0
USD
14
0%
204
41%
68%
1.00
0.44
USD
49%
1:50
