Daniel Schumann

XAUUSD M15

Daniel Schumann
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
234
Profit Trade:
147 (62.82%)
Loss Trade:
87 (37.18%)
Best Trade:
26.14 EUR
Worst Trade:
-25.71 EUR
Profitto lordo:
629.05 EUR (33 290 pips)
Perdita lorda:
-271.48 EUR (14 171 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (87.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
87.87 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
2.02%
Massimo carico di deposito:
98.84%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
6.99
Long Trade:
165 (70.51%)
Short Trade:
69 (29.49%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
1.53 EUR
Profitto medio:
4.28 EUR
Perdita media:
-3.12 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-39.99 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-51.12 EUR (3)
Crescita mensile:
0.77%
Previsione annuale:
9.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
51.12 EUR (4.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.99% (51.12 EUR)
Per equità:
3.67% (188.87 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 234
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 408
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 19K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.14 EUR
Worst Trade: -26 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +87.87 EUR
Massima perdita consecutiva: -39.99 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GBEbrokers-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GBEbrokers-Live
1.53 × 127
Mein Real Konto mit reinem EA ohne Manuelles eingreifen bei den Trades.

Der EA hat einen News Filter integriert und handelt high Impact News nicht.


Trading Instrument ist XAUUSD CFD mit einem Hebel 1:10 daher die geringe Lot Size um es nicht zu risikoreich zu machen.


Es geht langsam aber schön stetig.

Non ci sono recensioni
2025.08.01 14:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.07 19:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAUUSD M15
30USD al mese
11%
0
0
USD
5.4K
EUR
19
100%
234
62%
2%
2.31
1.53
EUR
4%
1:30
Copia

