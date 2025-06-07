SegnaliSezioni
Navdeep Singh Kaur

NAVI AI ADVANCE

Navdeep Singh Kaur
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 118%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
270
Profit Trade:
191 (70.74%)
Loss Trade:
79 (29.26%)
Best Trade:
73.44 EUR
Worst Trade:
-73.69 EUR
Profitto lordo:
791.99 EUR (347 084 pips)
Perdita lorda:
-437.58 EUR (654 904 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (52.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
167.93 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
90.31%
Massimo carico di deposito:
86.33%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.03
Long Trade:
164 (60.74%)
Short Trade:
106 (39.26%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
1.31 EUR
Profitto medio:
4.15 EUR
Perdita media:
-5.54 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-50.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-81.96 EUR (8)
Crescita mensile:
30.21%
Previsione annuale:
369.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.57 EUR
Massimale:
116.89 EUR (23.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.10% (116.89 EUR)
Per equità:
24.95% (164.08 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY.pro 20
GBPCAD.pro 20
USDJPY.pro 19
NZDUSD.pro 18
CHFJPY.pro 16
EURUSD.pro 15
GBPCHF.pro 15
EURNZD.pro 13
GBPAUD.pro 12
EURAUD.pro 11
NZDJPY.pro 10
EURJPY.pro 9
EURCAD.pro 9
AUDCAD.pro 8
GBPUSD.pro 8
USDCAD.pro 8
BTCUSD 8
AUDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDJPY.pro 6
USDCHF.pro 6
CADCHF.pro 5
CHFPLN.pro 5
EURCHF.pro 3
GBPNZD.pro 2
AUDUSD.pro 2
ETHUSD 2
BCHUSD 2
EURGBP.pro 1
AVAXUSD 1
US500.pro 1
DOTUSD 1
US30.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY.pro 75
GBPCAD.pro 48
USDJPY.pro 103
NZDUSD.pro 14
CHFJPY.pro -103
EURUSD.pro 53
GBPCHF.pro -123
EURNZD.pro 8
GBPAUD.pro 33
EURAUD.pro 5
NZDJPY.pro 32
EURJPY.pro 2
EURCAD.pro 42
AUDCAD.pro 122
GBPUSD.pro 14
USDCAD.pro 55
BTCUSD -9
AUDCHF.pro 4
GBPJPY.pro -23
AUDJPY.pro 9
USDCHF.pro 23
CADCHF.pro 36
CHFPLN.pro -34
EURCHF.pro 6
GBPNZD.pro 2
AUDUSD.pro 1
ETHUSD 0
BCHUSD 0
EURGBP.pro 8
AVAXUSD -1
US500.pro 1
DOTUSD 0
US30.pro 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY.pro 4.7K
GBPCAD.pro 4.3K
USDJPY.pro 8K
NZDUSD.pro 2.1K
CHFJPY.pro -10K
EURUSD.pro 3.5K
GBPCHF.pro -1.8K
EURNZD.pro 1.4K
GBPAUD.pro 2.8K
EURAUD.pro -149
NZDJPY.pro 3.7K
EURJPY.pro -211
EURCAD.pro 5.8K
AUDCAD.pro 3.8K
GBPUSD.pro 1.2K
USDCAD.pro 2.6K
BTCUSD -343K
AUDCHF.pro 243
GBPJPY.pro -1.2K
AUDJPY.pro 754
USDCHF.pro 1.6K
CADCHF.pro 1.2K
CHFPLN.pro -1.6K
EURCHF.pro 151
GBPNZD.pro 192
AUDUSD.pro 79
ETHUSD 2.5K
BCHUSD 580
EURGBP.pro 311
AVAXUSD -589
US500.pro 23
DOTUSD -806
US30.pro -10
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.44 EUR
Worst Trade: -74 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +52.60 EUR
Massima perdita consecutiva: -50.35 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

NAVI AI ADVANCE è un sistema di segnali intelligente che combina la potenza dell’intelligenza artificiale con algoritmi avanzati in Python. Progettato per identificare opportunità solide e ridurre i rischi, mira a garantire una redditività costante e sicura nel lungo periodo.


Non ci sono recensioni
2025.08.07 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 19:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 12:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
