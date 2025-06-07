- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
270
Profit Trade:
191 (70.74%)
Loss Trade:
79 (29.26%)
Best Trade:
73.44 EUR
Worst Trade:
-73.69 EUR
Profitto lordo:
791.99 EUR (347 084 pips)
Perdita lorda:
-437.58 EUR (654 904 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (52.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
167.93 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
90.31%
Massimo carico di deposito:
86.33%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.03
Long Trade:
164 (60.74%)
Short Trade:
106 (39.26%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
1.31 EUR
Profitto medio:
4.15 EUR
Perdita media:
-5.54 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-50.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-81.96 EUR (8)
Crescita mensile:
30.21%
Previsione annuale:
369.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.57 EUR
Massimale:
116.89 EUR (23.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.10% (116.89 EUR)
Per equità:
24.95% (164.08 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY.pro
|20
|GBPCAD.pro
|20
|USDJPY.pro
|19
|NZDUSD.pro
|18
|CHFJPY.pro
|16
|EURUSD.pro
|15
|GBPCHF.pro
|15
|EURNZD.pro
|13
|GBPAUD.pro
|12
|EURAUD.pro
|11
|NZDJPY.pro
|10
|EURJPY.pro
|9
|EURCAD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|GBPUSD.pro
|8
|USDCAD.pro
|8
|BTCUSD
|8
|AUDCHF.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|AUDJPY.pro
|6
|USDCHF.pro
|6
|CADCHF.pro
|5
|CHFPLN.pro
|5
|EURCHF.pro
|3
|GBPNZD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|2
|ETHUSD
|2
|BCHUSD
|2
|EURGBP.pro
|1
|AVAXUSD
|1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|1
|US30.pro
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY.pro
|75
|GBPCAD.pro
|48
|USDJPY.pro
|103
|NZDUSD.pro
|14
|CHFJPY.pro
|-103
|EURUSD.pro
|53
|GBPCHF.pro
|-123
|EURNZD.pro
|8
|GBPAUD.pro
|33
|EURAUD.pro
|5
|NZDJPY.pro
|32
|EURJPY.pro
|2
|EURCAD.pro
|42
|AUDCAD.pro
|122
|GBPUSD.pro
|14
|USDCAD.pro
|55
|BTCUSD
|-9
|AUDCHF.pro
|4
|GBPJPY.pro
|-23
|AUDJPY.pro
|9
|USDCHF.pro
|23
|CADCHF.pro
|36
|CHFPLN.pro
|-34
|EURCHF.pro
|6
|GBPNZD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|1
|ETHUSD
|0
|BCHUSD
|0
|EURGBP.pro
|8
|AVAXUSD
|-1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|0
|US30.pro
|0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY.pro
|4.7K
|GBPCAD.pro
|4.3K
|USDJPY.pro
|8K
|NZDUSD.pro
|2.1K
|CHFJPY.pro
|-10K
|EURUSD.pro
|3.5K
|GBPCHF.pro
|-1.8K
|EURNZD.pro
|1.4K
|GBPAUD.pro
|2.8K
|EURAUD.pro
|-149
|NZDJPY.pro
|3.7K
|EURJPY.pro
|-211
|EURCAD.pro
|5.8K
|AUDCAD.pro
|3.8K
|GBPUSD.pro
|1.2K
|USDCAD.pro
|2.6K
|BTCUSD
|-343K
|AUDCHF.pro
|243
|GBPJPY.pro
|-1.2K
|AUDJPY.pro
|754
|USDCHF.pro
|1.6K
|CADCHF.pro
|1.2K
|CHFPLN.pro
|-1.6K
|EURCHF.pro
|151
|GBPNZD.pro
|192
|AUDUSD.pro
|79
|ETHUSD
|2.5K
|BCHUSD
|580
|EURGBP.pro
|311
|AVAXUSD
|-589
|US500.pro
|23
|DOTUSD
|-806
|US30.pro
|-10
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.44 EUR
Worst Trade: -74 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +52.60 EUR
Massima perdita consecutiva: -50.35 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
NAVI AI ADVANCE è un sistema di segnali intelligente che combina la potenza dell’intelligenza artificiale con algoritmi avanzati in Python. Progettato per identificare opportunità solide e ridurre i rischi, mira a garantire una redditività costante e sicura nel lungo periodo.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
118%
0
0
USD
USD
658
EUR
EUR
28
0%
270
70%
90%
1.80
1.31
EUR
EUR
25%
1:100