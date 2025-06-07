SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Intenreg
Tony Franciscus Jans

Intenreg

Tony Franciscus Jans
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 263%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 926
Profit Trade:
1 931 (65.99%)
Loss Trade:
995 (34.01%)
Best Trade:
1 066.13 USD
Worst Trade:
-484.93 USD
Profitto lordo:
18 700.56 USD (501 707 pips)
Perdita lorda:
-11 565.41 USD (359 157 pips)
Vincite massime consecutive:
91 (689.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 528.61 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.06%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
4.14
Long Trade:
1 286 (43.95%)
Short Trade:
1 640 (56.05%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
2.44 USD
Profitto medio:
9.68 USD
Perdita media:
-11.62 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-322.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 725.19 USD (7)
Crescita mensile:
8.89%
Previsione annuale:
107.86%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
376.51 USD
Massimale:
1 725.19 USD (27.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.17% (1 725.19 USD)
Per equità:
26.02% (1 391.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Gold 1950
USDJPY 696
EURJPY 159
GBPJPY 91
XAUUSD 17
EURUSD 10
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Gold 2.3K
USDJPY 3.6K
EURJPY 692
GBPJPY 554
XAUUSD 38
EURUSD 9
GBPUSD -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Gold 108K
USDJPY 6.9K
EURJPY 12K
GBPJPY -1.5K
XAUUSD 18K
EURUSD -94
GBPUSD -303
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 066.13 USD
Worst Trade: -485 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +689.74 USD
Massima perdita consecutiva: -322.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 58
AUSCommercial-Live 2
0.00 × 1
SGTMarkets-Live
0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live4
0.00 × 8
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
Divisa-Live
0.00 × 16
Exness-Real15
0.00 × 82
JustMarkets-Live3
0.00 × 9
NordFX-Real5
0.00 × 1
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 2
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 5
Exness-Real25
0.00 × 22
GOMarketsIntl-Real 8
0.00 × 12
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
UtradeFX-Live
0.00 × 2
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 41
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 28
EBCFinancialGroupKY-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
1055 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Trading JPY and sometimes gold. Trading strategy using averaging and hedging. 

The character of JPY pairs often goes up or down in the long term therefore it is very likely to experience high DD.

Non ci sono recensioni
2025.09.26 20:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 16:12
No swaps are charged
2025.08.29 16:12
No swaps are charged
2025.08.29 04:47
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.12 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.18 04:12
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 00:54
No swaps are charged
2025.07.11 00:54
No swaps are charged
2025.07.10 16:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 06:54
No swaps are charged
2025.06.30 06:54
No swaps are charged
2025.06.30 00:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 16:52
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 14:45
No swaps are charged
2025.06.27 14:45
No swaps are charged
2025.06.27 06:49
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Intenreg
30USD al mese
263%
0
0
USD
5.1K
USD
23
95%
2 926
65%
100%
1.61
2.44
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.