Antep Nur Widayat

Antep

Antep Nur Widayat
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -65%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
920
Profit Trade:
606 (65.86%)
Loss Trade:
314 (34.13%)
Best Trade:
238.77 USD
Worst Trade:
-728.03 USD
Profitto lordo:
11 047.91 USD (421 838 pips)
Perdita lorda:
-11 648.85 USD (376 194 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (539.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
827.11 USD (25)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
69.52%
Massimo carico di deposito:
65.30%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
437 (47.50%)
Short Trade:
483 (52.50%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.65 USD
Profitto medio:
18.23 USD
Perdita media:
-37.10 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-476.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 727.21 USD (9)
Crescita mensile:
-10.15%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
621.86 USD
Massimale:
3 065.78 USD (75.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.62% (3 065.78 USD)
Per equità:
87.61% (2 019.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 820
EURUSD 63
USDCAD 17
SP500.R 8
CHFJPY 5
USDJPY 4
DJ30.R 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -636
EURUSD 85
USDCAD -22
SP500.R -1
CHFJPY 8
USDJPY -11
DJ30.R -24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 46K
EURUSD 3.1K
USDCAD -393
SP500.R 0
CHFJPY 294
USDJPY -734
DJ30.R -2.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +238.77 USD
Worst Trade: -728 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +539.25 USD
Massima perdita consecutiva: -476.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 11
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 5
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
282 più
Non ci sono recensioni
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 00:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 10:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 06:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 05:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 03:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 01:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 22:23
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 08:39
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 08:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
