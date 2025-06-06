SegnaliSezioni
Sebastien Pascal Mortreux

DCM

Sebastien Pascal Mortreux
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 236%
RoboForex-Pro-4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
69 (88.46%)
Loss Trade:
9 (11.54%)
Best Trade:
33.66 EUR
Worst Trade:
-2.98 EUR
Profitto lordo:
495.67 EUR (20 692 pips)
Perdita lorda:
-10.62 EUR (330 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (36.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
188.77 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
94.17%
Massimo carico di deposito:
57.39%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
146.54
Long Trade:
78 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
46.67
Profitto previsto:
6.22 EUR
Profitto medio:
7.18 EUR
Perdita media:
-1.18 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-3.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3.31 EUR (2)
Crescita mensile:
19.13%
Previsione annuale:
232.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
3.31 EUR (0.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.55% (1.76 EUR)
Per equità:
61.35% (259.12 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.US500Cash 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.US500Cash 553
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.US500Cash 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.66 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.31 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Invest only what you can afford to lose. Trading is risky and your invested capital is not guaranteed. DCM is a signal where losing positions may remain open for several days.
Non ci sono recensioni
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 21:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 21:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 22:57 2025.08.22 22:57:35  

Ajustement de stratégie le 15/08 pour limiter la charge durant les phase baissière du SP500.

2025.08.18 03:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 21:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 02:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 22:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 18:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 20:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 07:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 21:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.