Chi Hang Lee

TTM Stable Grid 697

Chi Hang Lee
0 recensioni
Affidabilità
209 settimane
1 / 9.7K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 3 051%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11 855
Profit Trade:
8 074 (68.10%)
Loss Trade:
3 781 (31.89%)
Best Trade:
824.74 AUD
Worst Trade:
-1 965.97 AUD
Profitto lordo:
53 459.90 AUD (1 463 379 pips)
Perdita lorda:
-38 884.42 AUD (1 509 938 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (178.42 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 576.18 AUD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.02%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.09
Long Trade:
5 870 (49.51%)
Short Trade:
5 985 (50.49%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
1.23 AUD
Profitto medio:
6.62 AUD
Perdita media:
-10.28 AUD
Massime perdite consecutive:
21 (-1 522.91 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-3 470.65 AUD (12)
Crescita mensile:
3.31%
Previsione annuale:
40.10%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
769.19 AUD
Massimale:
4 713.63 AUD (106.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.23% (2 525.95 AUD)
Per equità:
33.01% (2 376.19 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5154
NZDCAD 2435
AUDNZD 2079
AUDCAD 1464
AUDUSD 723
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 4.7K
NZDCAD 2.5K
AUDNZD -526
AUDCAD 2.6K
AUDUSD 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 34K
NZDCAD 16K
AUDNZD -108K
AUDCAD 51K
AUDUSD -40K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +824.74 AUD
Worst Trade: -1 966 AUD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +178.42 AUD
Massima perdita consecutiva: -1 522.91 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2408
ICMarketsSC-MT5-4
0.59 × 417
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
JunoMarkets-Server
1.12 × 25
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.33 × 216
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
EightcapGlobal-Live
5.40 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.71 × 164
LiteFinance-MT5-Live
6.81 × 58
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
PUPrime-Live
8.00 × 6
XMGlobalMU-MT5 6
8.90 × 20
5 più
Hello, welcome to TTM signal

  • 99% automated trading with manaul order management
  • Carefully selected entry point, safe for the last 5 years
  • Smart MARTINGALE recovery system
  • Special Martingale with smart recovery system to minimise risk
  • Target 3%-5% per Month or 80-100% per Year
  • Typical Max Drawdown within 5-20%

  • Recommended leverage 1:500
  • Min deposit USD$3500 (or at least the balance of this signal)
  • Suggestion to withdraw partial profit every month


Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.10 14:59
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 08:37
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TTM Stable Grid 697
30USD al mese
3 051%
1
9.7K
USD
7.2K
AUD
209
98%
11 855
68%
100%
1.37
1.23
AUD
67%
1:500
Copia

