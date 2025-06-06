- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11 855
Profit Trade:
8 074 (68.10%)
Loss Trade:
3 781 (31.89%)
Best Trade:
824.74 AUD
Worst Trade:
-1 965.97 AUD
Profitto lordo:
53 459.90 AUD (1 463 379 pips)
Perdita lorda:
-38 884.42 AUD (1 509 938 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (178.42 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 576.18 AUD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.02%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.09
Long Trade:
5 870 (49.51%)
Short Trade:
5 985 (50.49%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
1.23 AUD
Profitto medio:
6.62 AUD
Perdita media:
-10.28 AUD
Massime perdite consecutive:
21 (-1 522.91 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-3 470.65 AUD (12)
Crescita mensile:
3.31%
Previsione annuale:
40.10%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
769.19 AUD
Massimale:
4 713.63 AUD (106.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.23% (2 525.95 AUD)
Per equità:
33.01% (2 376.19 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5154
|NZDCAD
|2435
|AUDNZD
|2079
|AUDCAD
|1464
|AUDUSD
|723
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|4.7K
|NZDCAD
|2.5K
|AUDNZD
|-526
|AUDCAD
|2.6K
|AUDUSD
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|34K
|NZDCAD
|16K
|AUDNZD
|-108K
|AUDCAD
|51K
|AUDUSD
|-40K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +824.74 AUD
Worst Trade: -1 966 AUD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +178.42 AUD
Massima perdita consecutiva: -1 522.91 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.36 × 2408
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.59 × 417
|
FundingTradersGroup-Server
|1.02 × 61
|
JunoMarkets-Server
|1.12 × 25
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.33 × 216
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.20 × 459
|
Exness-MT5Real5
|2.31 × 431
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
Exness-MT5Real2
|3.94 × 1318
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|5.40 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
DerivSVG-Server
|6.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|6.71 × 164
|
LiteFinance-MT5-Live
|6.81 × 58
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.05 × 346
|
UltimaMarkets-Live 1
|7.22 × 294
|
Forex.com-Live 536
|7.82 × 22
|
PUPrime-Live
|8.00 × 6
|
XMGlobalMU-MT5 6
|8.90 × 20
Hello, welcome to TTM signal
- 99% automated trading with manaul order management
- Carefully selected entry point, safe for the last 5 years
- Smart MARTINGALE recovery system
- Special Martingale with smart recovery system to minimise risk
- Target 3%-5% per Month or 80-100% per Year
- Typical Max Drawdown within 5-20%
- Recommended leverage 1:500
- Min deposit USD$3500 (or at least the balance of this signal)
- Suggestion to withdraw partial profit every month
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3 051%
1
9.7K
USD
USD
7.2K
AUD
AUD
209
98%
11 855
68%
100%
1.37
1.23
AUD
AUD
67%
1:500