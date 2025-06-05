- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
135 (87.09%)
Loss Trade:
20 (12.90%)
Best Trade:
30.22 USD
Worst Trade:
-126.84 USD
Profitto lordo:
439.81 USD (23 797 pips)
Perdita lorda:
-467.37 USD (16 271 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (73.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.46 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.50%
Massimo carico di deposito:
195.86%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
65 (41.94%)
Short Trade:
90 (58.06%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-23.37 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-211.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-232.10 USD (3)
Crescita mensile:
-50.45%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.32 USD
Massimale:
415.33 USD (91.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.50% (415.33 USD)
Per equità:
60.74% (173.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.FX
|121
|AUDUSD.FX
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.FX
|-125
|AUDUSD.FX
|98
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.FX
|3.9K
|AUDUSD.FX
|3.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.22 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +73.46 USD
Massima perdita consecutiva: -211.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This Is a Grid Martingale strategy I've been working on for years, finally figured it out enjoy! And sorry I cant change the Leverage as shown on MQL4 website, I live in the U.S and IG is 1:50 in U.S.A.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
49%
1
17K
USD
USD
190
USD
USD
17
100%
155
87%
97%
0.94
-0.18
USD
USD
74%
1:200