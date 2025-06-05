SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Grid Trader
Deshaun L Harris

Grid Trader

Deshaun L Harris
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
1 / 17K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 49%
IG-LIVE
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
135 (87.09%)
Loss Trade:
20 (12.90%)
Best Trade:
30.22 USD
Worst Trade:
-126.84 USD
Profitto lordo:
439.81 USD (23 797 pips)
Perdita lorda:
-467.37 USD (16 271 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (73.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.46 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.50%
Massimo carico di deposito:
195.86%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
65 (41.94%)
Short Trade:
90 (58.06%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-23.37 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-211.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-232.10 USD (3)
Crescita mensile:
-50.45%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.32 USD
Massimale:
415.33 USD (91.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.50% (415.33 USD)
Per equità:
60.74% (173.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.FX 121
AUDUSD.FX 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.FX -125
AUDUSD.FX 98
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.FX 3.9K
AUDUSD.FX 3.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.22 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +73.46 USD
Massima perdita consecutiva: -211.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This Is a Grid Martingale strategy I've been working on for years, finally figured it out enjoy! And sorry I cant change the Leverage as shown on MQL4 website, I live in the U.S and IG is 1:50 in U.S.A.
Non ci sono recensioni
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 21:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 21:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.92% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 20:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.92% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 09:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 20:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 20:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Grid Trader
30USD al mese
49%
1
17K
USD
190
USD
17
100%
155
87%
97%
0.94
-0.18
USD
74%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.