Sagaya Vijayakumar Sundararajan

Gold Dragon

Sagaya Vijayakumar Sundararajan
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -70%
XMGlobal-MT5 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 141
Profit Trade:
840 (73.61%)
Loss Trade:
301 (26.38%)
Best Trade:
309.24 USD
Worst Trade:
-138.88 USD
Profitto lordo:
4 469.11 USD (11 268 730 pips)
Perdita lorda:
-3 238.69 USD (498 383 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (27.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
309.24 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
70.94%
Massimo carico di deposito:
381.93%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
610 (53.46%)
Short Trade:
531 (46.54%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
5.32 USD
Perdita media:
-10.76 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-735.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-735.60 USD (10)
Crescita mensile:
115.89%
Previsione annuale:
1 406.15%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
534.98 USD
Massimale:
735.60 USD (183.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.40% (724.85 USD)
Per equità:
91.32% (230.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 926
BTCUSD# 47
EURUSD# 24
USDJPY# 18
GBPCAD# 14
EURAUD# 9
GBPUSD# 9
NZDUSD# 9
AUDJPY# 8
GBPAUD# 8
EURGBP# 7
GBPCHF# 7
GBPJPY# 7
AUDCAD# 5
CHFJPY# 4
EURCHF# 4
NZDJPY# 3
AUDCHF# 3
EURNZD# 3
USDCHF# 3
NZDCHF# 3
CADJPY# 3
GBPNZD# 3
EURJPY# 3
NZDCAD# 3
OILCash 2
EURCAD# 2
USDCAD# 1
AUDNZD# 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 1.1K
BTCUSD# 50
EURUSD# -30
USDJPY# 29
GBPCAD# 48
EURAUD# 19
GBPUSD# 24
NZDUSD# 3
AUDJPY# 8
GBPAUD# 8
EURGBP# 1
GBPCHF# 6
GBPJPY# 6
AUDCAD# 0
CHFJPY# 3
EURCHF# -7
NZDJPY# -4
AUDCHF# -1
EURNZD# 4
USDCHF# 6
NZDCHF# 6
CADJPY# 2
GBPNZD# 3
EURJPY# -5
NZDCAD# 4
OILCash -1
EURCAD# -2
USDCAD# 0
AUDNZD# -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 5K
BTCUSD# 234K
EURUSD# -2.4K
USDJPY# 1.1K
GBPCAD# -672
EURAUD# 2.8K
GBPUSD# 553
NZDUSD# -215
AUDJPY# 512
GBPAUD# 586
EURGBP# 96
GBPCHF# -102
GBPJPY# 211
AUDCAD# 1
CHFJPY# 367
EURCHF# -564
NZDJPY# -505
AUDCHF# -42
EURNZD# 701
USDCHF# 506
NZDCHF# 440
CADJPY# 242
GBPNZD# 447
EURJPY# -776
NZDCAD# -28
OILCash -116
EURCAD# -258
USDCAD# -14
AUDNZD# -100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +309.24 USD
Worst Trade: -139 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +27.55 USD
Massima perdita consecutiva: -735.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hi Guys lets rock with Gold.

Only for the traders who have more than 500$ equity

celebrate the winnings 

Join with us : https://t.me/+wN3RR8tz92EwZTM0

Non ci sono recensioni
2025.10.01 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 20:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 14:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 16:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 03:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.13 03:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
