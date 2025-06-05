SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA TehPocci NewGen
M YUSUF EFFENDY

EA TehPocci NewGen

M YUSUF EFFENDY
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
Tickmill-Live08
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
573
Profit Trade:
438 (76.43%)
Loss Trade:
135 (23.56%)
Best Trade:
89.20 USD
Worst Trade:
-209.60 USD
Profitto lordo:
3 038.14 USD (66 022 pips)
Perdita lorda:
-2 984.37 USD (60 573 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (134.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.27 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
94.24%
Massimo carico di deposito:
20.88%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
287 (50.09%)
Short Trade:
286 (49.91%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
6.94 USD
Perdita media:
-22.11 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-122.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-376.50 USD (4)
Crescita mensile:
-17.41%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
43%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
829.76 USD (10.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.93% (829.76 USD)
Per equità:
44.57% (624.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 82
EURNZD 57
EURAUD 53
GBPAUD 46
GBPCAD 44
EURCAD 43
EURUSD 35
GBPUSD 34
GBPCHF 34
USDCHF 24
USDCAD 22
AUDUSD 21
NZDCAD 18
AUDCAD 17
NZDUSD 15
CADCHF 8
NZDCHF 6
AUDCHF 5
AUDNZD 5
EURGBP 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD -361
EURNZD -138
EURAUD 378
GBPAUD -51
GBPCAD -42
EURCAD 121
EURUSD -155
GBPUSD 62
GBPCHF 204
USDCHF 72
USDCAD -78
AUDUSD 18
NZDCAD 37
AUDCAD -18
NZDUSD 41
CADCHF 5
NZDCHF 12
AUDCHF 3
AUDNZD 2
EURGBP -56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 224
EURNZD -7.2K
EURAUD 6.7K
GBPAUD -359
GBPCAD 66
EURCAD 3.6K
EURUSD -3K
GBPUSD 1.7K
GBPCHF 2.6K
USDCHF 1.3K
USDCAD 50
AUDUSD 316
NZDCAD 523
AUDCAD -549
NZDUSD 223
CADCHF 53
NZDCHF 198
AUDCHF 71
AUDNZD -450
EURGBP -402
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.20 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +134.91 USD
Massima perdita consecutiva: -122.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.17 × 23
Tickmill02-Live
0.44 × 18
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.50 × 373
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
0.69 × 1768
ICMarkets-Live19
0.70 × 205
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1368
ICMarkets-Live20
1.00 × 9
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
Tickmill-Live09
1.02 × 616
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
345 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 07:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 03:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 12:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA TehPocci NewGen
30USD al mese
-16%
0
0
USD
793
USD
17
43%
573
76%
94%
1.01
0.09
USD
45%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.