- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
573
Profit Trade:
438 (76.43%)
Loss Trade:
135 (23.56%)
Best Trade:
89.20 USD
Worst Trade:
-209.60 USD
Profitto lordo:
3 038.14 USD (66 022 pips)
Perdita lorda:
-2 984.37 USD (60 573 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (134.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.27 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
94.24%
Massimo carico di deposito:
20.88%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
287 (50.09%)
Short Trade:
286 (49.91%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
6.94 USD
Perdita media:
-22.11 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-122.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-376.50 USD (4)
Crescita mensile:
-17.41%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
43%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
829.76 USD (10.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.93% (829.76 USD)
Per equità:
44.57% (624.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|82
|EURNZD
|57
|EURAUD
|53
|GBPAUD
|46
|GBPCAD
|44
|EURCAD
|43
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|34
|GBPCHF
|34
|USDCHF
|24
|USDCAD
|22
|AUDUSD
|21
|NZDCAD
|18
|AUDCAD
|17
|NZDUSD
|15
|CADCHF
|8
|NZDCHF
|6
|AUDCHF
|5
|AUDNZD
|5
|EURGBP
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|-361
|EURNZD
|-138
|EURAUD
|378
|GBPAUD
|-51
|GBPCAD
|-42
|EURCAD
|121
|EURUSD
|-155
|GBPUSD
|62
|GBPCHF
|204
|USDCHF
|72
|USDCAD
|-78
|AUDUSD
|18
|NZDCAD
|37
|AUDCAD
|-18
|NZDUSD
|41
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|12
|AUDCHF
|3
|AUDNZD
|2
|EURGBP
|-56
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|224
|EURNZD
|-7.2K
|EURAUD
|6.7K
|GBPAUD
|-359
|GBPCAD
|66
|EURCAD
|3.6K
|EURUSD
|-3K
|GBPUSD
|1.7K
|GBPCHF
|2.6K
|USDCHF
|1.3K
|USDCAD
|50
|AUDUSD
|316
|NZDCAD
|523
|AUDCAD
|-549
|NZDUSD
|223
|CADCHF
|53
|NZDCHF
|198
|AUDCHF
|71
|AUDNZD
|-450
|EURGBP
|-402
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.20 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +134.91 USD
Massima perdita consecutiva: -122.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 23
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 373
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.69 × 1768
|
ICMarkets-Live19
|0.70 × 205
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1368
|
ICMarkets-Live20
|1.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
Tickmill-Live09
|1.02 × 616
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1757
345 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
793
USD
USD
17
43%
573
76%
94%
1.01
0.09
USD
USD
45%
1:500