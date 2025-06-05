- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
138 (66.99%)
Loss Trade:
68 (33.01%)
Best Trade:
671.36 USD
Worst Trade:
-143.40 USD
Profitto lordo:
3 316.93 USD (70 620 pips)
Perdita lorda:
-1 133.19 USD (55 251 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (163.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 316.16 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
29.76%
Massimo carico di deposito:
14.45%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
7.11
Long Trade:
109 (52.91%)
Short Trade:
97 (47.09%)
Fattore di profitto:
2.93
Profitto previsto:
10.60 USD
Profitto medio:
24.04 USD
Perdita media:
-16.66 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-307.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-307.22 USD (6)
Crescita mensile:
8.43%
Previsione annuale:
102.23%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
307.22 USD (4.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.96% (307.22 USD)
Per equità:
14.28% (731.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|archived
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|886
|archived
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +671.36 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +163.22 USD
Massima perdita consecutiva: -307.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
Gold Central
Non ci sono recensioni
