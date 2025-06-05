- Crescita
Trade:
89
Profit Trade:
50 (56.17%)
Loss Trade:
39 (43.82%)
Best Trade:
8.35 USD
Worst Trade:
-10.57 USD
Profitto lordo:
74.33 USD (7 407 pips)
Perdita lorda:
-100.41 USD (10 019 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (17.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.40 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
0.93%
Massimo carico di deposito:
31.22%
Ultimo trade:
18 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
49 (55.06%)
Short Trade:
40 (44.94%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.29 USD
Profitto medio:
1.49 USD
Perdita media:
-2.57 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.29 USD (4)
Crescita mensile:
-5.79%
Previsione annuale:
-70.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.56 USD
Massimale:
36.99 USD (33.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.50% (36.99 USD)
Per equità:
12.40% (10.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.35 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +17.40 USD
Massima perdita consecutiva: -13.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-26%
0
0
USD
USD
74
USD
USD
14
0%
89
56%
1%
0.74
-0.29
USD
USD
33%
1:500