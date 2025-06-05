SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mark Evaluation Zoneless
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

Mark Evaluation Zoneless

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -26%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
50 (56.17%)
Loss Trade:
39 (43.82%)
Best Trade:
8.35 USD
Worst Trade:
-10.57 USD
Profitto lordo:
74.33 USD (7 407 pips)
Perdita lorda:
-100.41 USD (10 019 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (17.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.40 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
0.93%
Massimo carico di deposito:
31.22%
Ultimo trade:
18 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
49 (55.06%)
Short Trade:
40 (44.94%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.29 USD
Profitto medio:
1.49 USD
Perdita media:
-2.57 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.29 USD (4)
Crescita mensile:
-5.79%
Previsione annuale:
-70.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.56 USD
Massimale:
36.99 USD (33.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.50% (36.99 USD)
Per equità:
12.40% (10.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.35 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +17.40 USD
Massima perdita consecutiva: -13.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Non ci sono recensioni
2025.09.15 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 04:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 07:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 08:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 17:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 13:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 08:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 06:17
Share of trading days is too low
2025.06.09 06:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.05 10:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 10:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 10:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mark Evaluation Zoneless
30USD al mese
-26%
0
0
USD
74
USD
14
0%
89
56%
1%
0.74
-0.29
USD
33%
1:500
