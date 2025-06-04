SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Customer 12 High Freq lvl 6 x2
Borja Mayoral Arauz

Customer 12 High Freq lvl 6 x2

Borja Mayoral Arauz
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
VantageInternational-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 283
Profit Trade:
897 (69.91%)
Loss Trade:
386 (30.09%)
Best Trade:
31.99 EUR
Worst Trade:
-36.46 EUR
Profitto lordo:
1 403.30 EUR (93 606 pips)
Perdita lorda:
-1 249.90 EUR (78 726 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (22.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
147.30 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
82.55%
Massimo carico di deposito:
8.64%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
741 (57.76%)
Short Trade:
542 (42.24%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.12 EUR
Profitto medio:
1.56 EUR
Perdita media:
-3.24 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-17.75 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-112.08 EUR (4)
Crescita mensile:
6.25%
Previsione annuale:
75.85%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
192.79 EUR
Massimale:
298.48 EUR (18.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.19% (298.75 EUR)
Per equità:
16.00% (325.11 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 253
NZDCAD+ 226
EURUSD+ 220
AUDNZD+ 199
GBPUSD+ 195
USDCAD+ 186
GBPCAD+ 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 43
NZDCAD+ 117
EURUSD+ 11
AUDNZD+ 5
GBPUSD+ 38
USDCAD+ -39
GBPCAD+ -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ 5.1K
NZDCAD+ 6.2K
EURUSD+ 1.9K
AUDNZD+ 6.1K
GBPUSD+ -3.8K
USDCAD+ -44
GBPCAD+ -672
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.99 EUR
Worst Trade: -36 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -17.75 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 05:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 23:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 19:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 14:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 16:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 03:10
Share of trading days is too low
2025.06.05 03:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.05 02:10
Share of trading days is too low
2025.06.05 02:10
Share of days for 80% of trades is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Customer 12 High Freq lvl 6 x2
30USD al mese
8%
0
0
USD
2.2K
EUR
17
90%
1 283
69%
83%
1.12
0.12
EUR
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.