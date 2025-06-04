SegnaliSezioni
Mehdi Ahmed Said Moussadek

Master 2 GOLDEN academy

Mehdi Ahmed Said Moussadek
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 2000 USD al mese
crescita dal 2025 28%
LotasCapital-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 748
Profit Trade:
4 547 (51.97%)
Loss Trade:
4 201 (48.02%)
Best Trade:
17 460.00 USD
Worst Trade:
-22 760.00 USD
Profitto lordo:
2 176 213.48 USD (615 184 pips)
Perdita lorda:
-1 628 604.08 USD (1 043 297 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (2 221.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
219 716.40 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
18.03%
Massimo carico di deposito:
29.27%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
2248
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
2.24
Long Trade:
2 531 (28.93%)
Short Trade:
6 217 (71.07%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
62.60 USD
Profitto medio:
478.60 USD
Perdita media:
-387.67 USD
Massime perdite consecutive:
863 (-221 923.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-221 923.35 USD (863)
Crescita mensile:
-6.56%
Previsione annuale:
-79.60%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.27 USD
Massimale:
244 855.35 USD (8.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.85% (244 855.35 USD)
Per equità:
12.24% (336 906.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8748
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 548K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -428K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17 460.00 USD
Worst Trade: -22 760 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 863
Massimo profitto consecutivo: +2 221.20 USD
Massima perdita consecutiva: -221 923.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LotasCapital-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Test signal
2025.06.04 10:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Master 2 GOLDEN academy
2000USD al mese
28%
0
0
USD
2.5M
USD
31
87%
8 748
51%
18%
1.33
62.60
USD
12%
1:500
Copia

