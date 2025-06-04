- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8 748
Profit Trade:
4 547 (51.97%)
Loss Trade:
4 201 (48.02%)
Best Trade:
17 460.00 USD
Worst Trade:
-22 760.00 USD
Profitto lordo:
2 176 213.48 USD (615 184 pips)
Perdita lorda:
-1 628 604.08 USD (1 043 297 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (2 221.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
219 716.40 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
18.03%
Massimo carico di deposito:
29.27%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
2248
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
2.24
Long Trade:
2 531 (28.93%)
Short Trade:
6 217 (71.07%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
62.60 USD
Profitto medio:
478.60 USD
Perdita media:
-387.67 USD
Massime perdite consecutive:
863 (-221 923.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-221 923.35 USD (863)
Crescita mensile:
-6.56%
Previsione annuale:
-79.60%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.27 USD
Massimale:
244 855.35 USD (8.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.85% (244 855.35 USD)
Per equità:
12.24% (336 906.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8748
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|548K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-428K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LotasCapital-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Test signal
Non ci sono recensioni
