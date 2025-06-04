SegnaliSezioni
Yuan Chen

MochenQuant

Yuan Chen
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 10%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 546
Profit Trade:
1 378 (54.12%)
Loss Trade:
1 168 (45.88%)
Best Trade:
328.93 USD
Worst Trade:
-418.76 USD
Profitto lordo:
61 744.23 USD (529 229 pips)
Perdita lorda:
-60 720.77 USD (466 763 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (317.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
888.48 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
85.70%
Massimo carico di deposito:
21.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
1 274 (50.04%)
Short Trade:
1 272 (49.96%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
44.81 USD
Perdita media:
-51.99 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-3 024.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 024.89 USD (35)
Crescita mensile:
3.26%
Previsione annuale:
39.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 193.49 USD
Massimale:
7 124.26 USD (41.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.73% (7 124.26 USD)
Per equità:
22.13% (2 962.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 558
USDJPY 475
USDCHF 440
AUDUSD 390
EURUSD 380
GBPUSD 303
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 2.2K
USDJPY 6.4K
USDCHF -3.5K
AUDUSD -520
EURUSD -539
GBPUSD -3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 26K
USDJPY 73K
USDCHF -13K
AUDUSD -2.1K
EURUSD -4.6K
GBPUSD -17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +328.93 USD
Worst Trade: -419 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 35
Massimo profitto consecutivo: +317.80 USD
Massima perdita consecutiva: -3 024.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MohicansMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 24
0.94 × 133
货币循环对冲，全自动杜绝人为干涉！
Non ci sono recensioni
2025.06.25 16:33
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
