- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 546
Profit Trade:
1 378 (54.12%)
Loss Trade:
1 168 (45.88%)
Best Trade:
328.93 USD
Worst Trade:
-418.76 USD
Profitto lordo:
61 744.23 USD (529 229 pips)
Perdita lorda:
-60 720.77 USD (466 763 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (317.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
888.48 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
85.70%
Massimo carico di deposito:
21.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
1 274 (50.04%)
Short Trade:
1 272 (49.96%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
44.81 USD
Perdita media:
-51.99 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-3 024.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 024.89 USD (35)
Crescita mensile:
3.26%
Previsione annuale:
39.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 193.49 USD
Massimale:
7 124.26 USD (41.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.73% (7 124.26 USD)
Per equità:
22.13% (2 962.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|558
|USDJPY
|475
|USDCHF
|440
|AUDUSD
|390
|EURUSD
|380
|GBPUSD
|303
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|2.2K
|USDJPY
|6.4K
|USDCHF
|-3.5K
|AUDUSD
|-520
|EURUSD
|-539
|GBPUSD
|-3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|26K
|USDJPY
|73K
|USDCHF
|-13K
|AUDUSD
|-2.1K
|EURUSD
|-4.6K
|GBPUSD
|-17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +328.93 USD
Worst Trade: -419 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 35
Massimo profitto consecutivo: +317.80 USD
Massima perdita consecutiva: -3 024.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MohicansMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 24
|0.94 × 133
货币循环对冲，全自动杜绝人为干涉！
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
47
100%
2 546
54%
86%
1.01
0.40
USD
USD
42%
1:500