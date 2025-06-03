SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / New Age
I Wayan Putra Darsa Pratama

New Age

I Wayan Putra Darsa Pratama
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 37%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
750
Profit Trade:
495 (66.00%)
Loss Trade:
255 (34.00%)
Best Trade:
68.16 USD
Worst Trade:
-50.00 USD
Profitto lordo:
4 927.95 USD (3 905 917 pips)
Perdita lorda:
-4 204.53 USD (3 102 591 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (293.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
306.10 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
99.27%
Massimo carico di deposito:
111.70%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
434 (57.87%)
Short Trade:
316 (42.13%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
9.96 USD
Perdita media:
-16.49 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-360.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-360.89 USD (18)
Crescita mensile:
34.72%
Previsione annuale:
421.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
394.22 USD
Massimale:
807.25 USD (69.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.29% (307.10 USD)
Per equità:
88.93% (643.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 370
XAUUSD 272
GBPJPY 27
USDJPY 23
GBPUSD 22
EURUSD 15
EURJPY 6
AUDUSD 4
AUDJPY 3
USDCAD 3
CADJPY 2
CHFJPY 2
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 2
XAUUSD 781
GBPJPY -92
USDJPY -24
GBPUSD 13
EURUSD -12
EURJPY 33
AUDUSD 3
AUDJPY -8
USDCAD 1
CADJPY 15
CHFJPY -9
NZDJPY 20
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP -804
XAUUSD 811K
GBPJPY -6.8K
USDJPY -4.8K
GBPUSD 2.3K
EURUSD -1.1K
EURJPY 3.4K
AUDUSD 368
AUDJPY -1.1K
USDCAD 173
CADJPY 270
CHFJPY -619
NZDJPY 1K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.16 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +293.50 USD
Massima perdita consecutiva: -360.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.53 × 970
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.26 × 413
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.69 × 182
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
3.32 × 321
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Exness-MT5Real
5.41 × 90
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
Weltrade-Real
5.96 × 113
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
11 più
Non ci sono recensioni
2025.10.09 15:35
No swaps are charged
2025.10.09 15:35
No swaps are charged
2025.10.02 12:19
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 16:09
No swaps are charged
2025.10.01 16:09
No swaps are charged
2025.10.01 15:09
No swaps are charged
2025.10.01 15:09
No swaps are charged
2025.10.01 14:09
No swaps are charged
2025.10.01 14:09
No swaps are charged
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 05:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
