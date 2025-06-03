- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
750
Profit Trade:
495 (66.00%)
Loss Trade:
255 (34.00%)
Best Trade:
68.16 USD
Worst Trade:
-50.00 USD
Profitto lordo:
4 927.95 USD (3 905 917 pips)
Perdita lorda:
-4 204.53 USD (3 102 591 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (293.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
306.10 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
99.27%
Massimo carico di deposito:
111.70%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
434 (57.87%)
Short Trade:
316 (42.13%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
9.96 USD
Perdita media:
-16.49 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-360.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-360.89 USD (18)
Crescita mensile:
34.72%
Previsione annuale:
421.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
394.22 USD
Massimale:
807.25 USD (69.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.29% (307.10 USD)
Per equità:
88.93% (643.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|370
|XAUUSD
|272
|GBPJPY
|27
|USDJPY
|23
|GBPUSD
|22
|EURUSD
|15
|EURJPY
|6
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|USDCAD
|3
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|2
|XAUUSD
|781
|GBPJPY
|-92
|USDJPY
|-24
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|-12
|EURJPY
|33
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|-8
|USDCAD
|1
|CADJPY
|15
|CHFJPY
|-9
|NZDJPY
|20
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|-804
|XAUUSD
|811K
|GBPJPY
|-6.8K
|USDJPY
|-4.8K
|GBPUSD
|2.3K
|EURUSD
|-1.1K
|EURJPY
|3.4K
|AUDUSD
|368
|AUDJPY
|-1.1K
|USDCAD
|173
|CADJPY
|270
|CHFJPY
|-619
|NZDJPY
|1K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +68.16 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +293.50 USD
Massima perdita consecutiva: -360.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.53 × 970
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.26 × 413
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.69 × 182
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.32 × 321
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
|
Exness-MT5Real
|5.41 × 90
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
Weltrade-Real
|5.96 × 113
|
ZeroMarkets-Live-1
|6.14 × 192
11 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
37%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
19
0%
750
66%
99%
1.17
0.96
USD
USD
89%
1:500