- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8 723
Profit Trade:
6 203 (71.11%)
Loss Trade:
2 520 (28.89%)
Best Trade:
2 458.32 USD
Worst Trade:
-1 159.65 USD
Profitto lordo:
94 359.96 USD (1 074 170 pips)
Perdita lorda:
-32 332.78 USD (829 720 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (278.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 688.57 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
106.65%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
575
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
38.96
Long Trade:
4 961 (56.87%)
Short Trade:
3 762 (43.13%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
7.11 USD
Profitto medio:
15.21 USD
Perdita media:
-12.83 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-46.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 159.65 USD (1)
Crescita mensile:
20.50%
Previsione annuale:
248.83%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
419.60 USD
Massimale:
1 591.92 USD (1.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.16% (1 591.92 USD)
Per equità:
25.22% (31 569.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7535
|EURUSD
|645
|GBPUSD
|488
|NZDCAD
|24
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|56K
|EURUSD
|738
|GBPUSD
|3.5K
|NZDCAD
|1.2K
|AUDCAD
|813
|AUDNZD
|242
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|233K
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|646
|NZDCAD
|602
|AUDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|369
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
62%
0
0
USD
USD
162K
USD
USD
20
98%
8 723
71%
100%
2.91
7.11
USD
USD
25%
1:200