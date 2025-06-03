- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|45
|USDJPY.dmb
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.dmb
|1.3K
|USDJPY.dmb
|219
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.dmb
|14K
|USDJPY.dmb
|3.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
🔹 Nama Akun:
🔹 Broker: Didimax
🔹 Instrumen: Forex & Gold
🔹 Strategi: Manual Trading berbasis Fundamental & Sentimen Pasar Global
🔹 Leverage: [Isi sesuai setelan akun, misal 1:100]
🔹 Minimum Balance: Disarankan mulai dari $10.000untuk copy hasil optimal
🔹 Drawdown Rendah - Tanpa Martingale - Tanpa EA
🔹 Fokus pada konsistensi, bukan spekulasi
📈 Akun ini dikelola secara profesional oleh trader berpengalaman dari Imperium Strategy, dengan pendekatan manajemen risiko ketat dan hasil stabil tanpa tekanan margin call.
✅ Cocok untuk investor yang mengutamakan keamanan aset & pertumbuhan jangka panjang.
📊 Transparansi penuh. Hasil real-time dapat dimonitor langsung di MQL5.
