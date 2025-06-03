SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold akun
Leonard Violindy Halim

Gold akun

Leonard Violindy Halim
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 27%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
48 (94.11%)
Loss Trade:
3 (5.88%)
Best Trade:
553.80 USD
Worst Trade:
-776.30 USD
Profitto lordo:
3 143.23 USD (32 470 pips)
Perdita lorda:
-1 582.06 USD (15 122 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (635.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 011.30 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
57.12%
Massimo carico di deposito:
18.37%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.01
Long Trade:
43 (84.31%)
Short Trade:
8 (15.69%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
30.61 USD
Profitto medio:
65.48 USD
Perdita media:
-527.35 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-776.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-776.30 USD (1)
Crescita mensile:
8.86%
Previsione annuale:
107.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 USD
Massimale:
777.30 USD (6.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.07% (777.30 USD)
Per equità:
18.35% (367.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.dmb 45
USDJPY.dmb 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.dmb 1.3K
USDJPY.dmb 219
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.dmb 14K
USDJPY.dmb 3.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +553.80 USD
Worst Trade: -776 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +635.20 USD
Massima perdita consecutiva: -776.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🔹 Nama Akun
🔹 Broker: Didimax
🔹 Instrumen: Forex & Gold
🔹 Strategi: Manual Trading berbasis Fundamental & Sentimen Pasar Global
🔹 Leverage: [Isi sesuai setelan akun, misal 1:100]
🔹 Minimum Balance: Disarankan mulai dari $10.000untuk copy hasil optimal
🔹 Drawdown Rendah - Tanpa Martingale - Tanpa EA
🔹 Fokus pada konsistensi, bukan spekulasi

📈 Akun ini dikelola secara profesional oleh trader berpengalaman dari Imperium Strategy, dengan pendekatan manajemen risiko ketat dan hasil stabil tanpa tekanan margin call.

✅ Cocok untuk investor yang mengutamakan keamanan aset & pertumbuhan jangka panjang.
📊 Transparansi penuh. Hasil real-time dapat dimonitor langsung di MQL5.


Non ci sono recensioni
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.26 02:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 15:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 09:40
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 12:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 01:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 06:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 05:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
