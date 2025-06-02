SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Scalp X
Iwan Wiryawan

Scalp X

Iwan Wiryawan
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
XMGlobal-Real 8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
18 (66.66%)
Loss Trade:
9 (33.33%)
Best Trade:
6.43 USD
Worst Trade:
-39.61 USD
Profitto lordo:
59.67 USD (5 459 pips)
Perdita lorda:
-74.15 USD (6 221 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (23.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.14 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
66.45%
Massimo carico di deposito:
5.83%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
13 (48.15%)
Short Trade:
14 (51.85%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-8.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-58.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.24 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.48 USD
Massimale:
58.24 USD (30.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.77% (58.24 USD)
Per equità:
39.59% (58.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -752
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.43 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.14 USD
Massima perdita consecutiva: -58.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 8
0.90 × 10
XMGlobal-Real 9
2.43 × 7
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Focus on maintaining a maximum of two open positions at any given time, to manage risk effectively. If the market moves in the opposite direction of an open position, a stop loss is triggered to limit potential losses.

Recommended Settings:

Using any brokers 
It can work with starting as low as $100 Lots 0.01


Non ci sono recensioni
2025.10.12 05:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 02:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 01:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 09:18
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 21:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 18:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 05:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 18:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Scalp X
30USD al mese
-10%
0
0
USD
64
USD
15
100%
27
66%
66%
0.80
-0.54
USD
40%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.