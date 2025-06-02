- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
18 (66.66%)
Loss Trade:
9 (33.33%)
Best Trade:
6.43 USD
Worst Trade:
-39.61 USD
Profitto lordo:
59.67 USD (5 459 pips)
Perdita lorda:
-74.15 USD (6 221 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (23.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.14 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
66.45%
Massimo carico di deposito:
5.83%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
13 (48.15%)
Short Trade:
14 (51.85%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-8.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-58.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.24 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.48 USD
Massimale:
58.24 USD (30.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.77% (58.24 USD)
Per equità:
39.59% (58.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-752
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 8
|0.90 × 10
|
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
Focus on maintaining a maximum of two open positions at any given time, to manage risk effectively. If the market moves in the opposite direction of an open position, a stop loss is triggered to limit potential losses.
Recommended Settings:
Using any brokers
It can work with starting as low as $100 Lots 0.01
