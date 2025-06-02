SegnaliSezioni
Esmailly De Sousa Pessoa

HorizonSeed

Esmailly De Sousa Pessoa
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2025 6%
InfinoxLimited-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
232
Profit Trade:
165 (71.12%)
Loss Trade:
67 (28.88%)
Best Trade:
365.98 USD
Worst Trade:
-897.05 USD
Profitto lordo:
7 222.58 USD (572 089 pips)
Perdita lorda:
-6 457.45 USD (1 018 966 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (189.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 290.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
92.17%
Massimo carico di deposito:
19.89%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
108 (46.55%)
Short Trade:
124 (53.45%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
3.30 USD
Profitto medio:
43.77 USD
Perdita media:
-96.38 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-138.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 847.97 USD (3)
Crescita mensile:
-4.58%
Previsione annuale:
-55.58%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
749.35 USD
Massimale:
2 939.78 USD (88.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.01% (2 939.78 USD)
Per equità:
21.52% (5 432.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 96
NZDCAD 88
AUDNZD 23
BTCUSD 17
SPX500 3
GBPUSD 3
XAUUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 1.1K
AUDNZD -185
BTCUSD -1.5K
SPX500 3
GBPUSD 135
XAUUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 6.8K
NZDCAD 5.2K
AUDNZD -188
BTCUSD -374K
SPX500 366
GBPUSD 254
XAUUSD 26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +365.98 USD
Worst Trade: -897 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +189.54 USD
Massima perdita consecutiva: -138.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.09 23:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.87% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 22:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 22:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 01:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 01:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 14:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 14:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
