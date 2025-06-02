Logica di hedging multi-valuta

Caratteristiche del mercato: nel mercato Forex, le coppie di valute fortemente correlate con la regione (come AUDUSD e NZDUSD) spesso mostrano volatilità sincronizzate.





Opportunità di copertura: quando una coppia di valute cambia in modo anormale (ad esempio, AUD aumenta notevolmente mentre NZD non lo segue), EA esegue un'azione inversa:





Fai nulla AUDUSD + Fai più NZDUSD e guadagna con lo spread.





Distribuzione del rischio: una copertura ampia di 28 coppie di valute riduce il rischio di volatilità di un singolo tipo.





Miglioramento del trend tracking

In combinazione con gli indicatori di tendenza per identificare la direzione principale, la strategia di copertura e l'apertura di posizioni di tendenza sono complementari.





Mercati altamente volatili: eventi geografici o politiche della banca centrale possono portare a fallimenti di copertura che richiedono interventi umani.