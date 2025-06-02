- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 583
Profit Trade:
1 413 (54.70%)
Loss Trade:
1 170 (45.30%)
Best Trade:
94.77 USD
Worst Trade:
-81.60 USD
Profitto lordo:
7 090.25 USD (362 867 pips)
Perdita lorda:
-3 477.16 USD (243 077 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (60.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.43 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
35.41%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
19.20
Long Trade:
1 279 (49.52%)
Short Trade:
1 304 (50.48%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
5.02 USD
Perdita media:
-2.97 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-186.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-186.61 USD (7)
Crescita mensile:
32.71%
Previsione annuale:
396.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
188.16 USD (4.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.93% (188.16 USD)
Per equità:
46.26% (953.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZDpro
|165
|GBPUSDpro
|145
|GBPAUDpro
|145
|GBPJPYpro
|144
|EURNZDpro
|135
|GBPCADpro
|134
|EURUSDpro
|130
|EURJPYpro
|124
|CHFJPYpro
|124
|EURCADpro
|112
|EURAUDpro
|105
|USDCHFpro
|98
|AUDJPYpro
|95
|CADJPYpro
|92
|GBPCHFpro
|88
|NZDJPYpro
|85
|USDCADpro
|84
|NZDUSDpro
|74
|AUDUSDpro
|72
|NZDCADpro
|71
|EURGBPpro
|65
|AUDCADpro
|61
|NZDCHFpro
|51
|AUDCHFpro
|50
|CADCHFpro
|50
|EURCHFpro
|45
|AUDNZDpro
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZDpro
|213
|GBPUSDpro
|215
|GBPAUDpro
|305
|GBPJPYpro
|217
|EURNZDpro
|184
|GBPCADpro
|128
|EURUSDpro
|206
|EURJPYpro
|87
|CHFJPYpro
|176
|EURCADpro
|175
|EURAUDpro
|150
|USDCHFpro
|170
|AUDJPYpro
|126
|CADJPYpro
|142
|GBPCHFpro
|162
|NZDJPYpro
|124
|USDCADpro
|115
|NZDUSDpro
|110
|AUDUSDpro
|123
|NZDCADpro
|99
|EURGBPpro
|94
|AUDCADpro
|-84
|NZDCHFpro
|68
|AUDCHFpro
|94
|CADCHFpro
|93
|EURCHFpro
|79
|AUDNZDpro
|42
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZDpro
|7.6K
|GBPUSDpro
|-631
|GBPAUDpro
|6.2K
|GBPJPYpro
|11K
|EURNZDpro
|7.9K
|GBPCADpro
|582
|EURUSDpro
|5.4K
|EURJPYpro
|6.8K
|CHFJPYpro
|7.8K
|EURCADpro
|2.6K
|EURAUDpro
|5.5K
|USDCHFpro
|4.5K
|AUDJPYpro
|5.9K
|CADJPYpro
|8.4K
|GBPCHFpro
|5.5K
|NZDJPYpro
|6.4K
|USDCADpro
|2.5K
|NZDUSDpro
|2.7K
|AUDUSDpro
|4.5K
|NZDCADpro
|4K
|EURGBPpro
|-722
|AUDCADpro
|555
|NZDCHFpro
|2.3K
|AUDCHFpro
|4.2K
|CADCHFpro
|3.4K
|EURCHFpro
|4.1K
|AUDNZDpro
|568
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +94.77 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +60.48 USD
Massima perdita consecutiva: -186.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Logica di hedging multi-valuta
Caratteristiche del mercato: nel mercato Forex, le coppie di valute fortemente correlate con la regione (come AUDUSD e NZDUSD) spesso mostrano volatilità sincronizzate.
Opportunità di copertura: quando una coppia di valute cambia in modo anormale (ad esempio, AUD aumenta notevolmente mentre NZD non lo segue), EA esegue un'azione inversa:
Fai nulla AUDUSD + Fai più NZDUSD e guadagna con lo spread.
Distribuzione del rischio: una copertura ampia di 28 coppie di valute riduce il rischio di volatilità di un singolo tipo.
Miglioramento del trend tracking
In combinazione con gli indicatori di tendenza per identificare la direzione principale, la strategia di copertura e l'apertura di posizioni di tendenza sono complementari.
Mercati altamente volatili: eventi geografici o politiche della banca centrale possono portare a fallimenti di copertura che richiedono interventi umani.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
812%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
19
100%
2 583
54%
100%
2.03
1.40
USD
USD
46%
1:500