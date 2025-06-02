SegnaliSezioni
Yang Guang Xiao

Martingale203

Yang Guang Xiao
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 812%
GMI-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 583
Profit Trade:
1 413 (54.70%)
Loss Trade:
1 170 (45.30%)
Best Trade:
94.77 USD
Worst Trade:
-81.60 USD
Profitto lordo:
7 090.25 USD (362 867 pips)
Perdita lorda:
-3 477.16 USD (243 077 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (60.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.43 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
35.41%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
19.20
Long Trade:
1 279 (49.52%)
Short Trade:
1 304 (50.48%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
5.02 USD
Perdita media:
-2.97 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-186.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-186.61 USD (7)
Crescita mensile:
32.71%
Previsione annuale:
396.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
188.16 USD (4.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.93% (188.16 USD)
Per equità:
46.26% (953.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZDpro 165
GBPUSDpro 145
GBPAUDpro 145
GBPJPYpro 144
EURNZDpro 135
GBPCADpro 134
EURUSDpro 130
EURJPYpro 124
CHFJPYpro 124
EURCADpro 112
EURAUDpro 105
USDCHFpro 98
AUDJPYpro 95
CADJPYpro 92
GBPCHFpro 88
NZDJPYpro 85
USDCADpro 84
NZDUSDpro 74
AUDUSDpro 72
NZDCADpro 71
EURGBPpro 65
AUDCADpro 61
NZDCHFpro 51
AUDCHFpro 50
CADCHFpro 50
EURCHFpro 45
AUDNZDpro 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZDpro 213
GBPUSDpro 215
GBPAUDpro 305
GBPJPYpro 217
EURNZDpro 184
GBPCADpro 128
EURUSDpro 206
EURJPYpro 87
CHFJPYpro 176
EURCADpro 175
EURAUDpro 150
USDCHFpro 170
AUDJPYpro 126
CADJPYpro 142
GBPCHFpro 162
NZDJPYpro 124
USDCADpro 115
NZDUSDpro 110
AUDUSDpro 123
NZDCADpro 99
EURGBPpro 94
AUDCADpro -84
NZDCHFpro 68
AUDCHFpro 94
CADCHFpro 93
EURCHFpro 79
AUDNZDpro 42
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZDpro 7.6K
GBPUSDpro -631
GBPAUDpro 6.2K
GBPJPYpro 11K
EURNZDpro 7.9K
GBPCADpro 582
EURUSDpro 5.4K
EURJPYpro 6.8K
CHFJPYpro 7.8K
EURCADpro 2.6K
EURAUDpro 5.5K
USDCHFpro 4.5K
AUDJPYpro 5.9K
CADJPYpro 8.4K
GBPCHFpro 5.5K
NZDJPYpro 6.4K
USDCADpro 2.5K
NZDUSDpro 2.7K
AUDUSDpro 4.5K
NZDCADpro 4K
EURGBPpro -722
AUDCADpro 555
NZDCHFpro 2.3K
AUDCHFpro 4.2K
CADCHFpro 3.4K
EURCHFpro 4.1K
AUDNZDpro 568
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +94.77 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +60.48 USD
Massima perdita consecutiva: -186.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Logica di hedging multi-valuta
Caratteristiche del mercato: nel mercato Forex, le coppie di valute fortemente correlate con la regione (come AUDUSD e NZDUSD) spesso mostrano volatilità sincronizzate.

Opportunità di copertura: quando una coppia di valute cambia in modo anormale (ad esempio, AUD aumenta notevolmente mentre NZD non lo segue), EA esegue un'azione inversa:

Fai nulla AUDUSD + Fai più NZDUSD e guadagna con lo spread.

Distribuzione del rischio: una copertura ampia di 28 coppie di valute riduce il rischio di volatilità di un singolo tipo.

Miglioramento del trend tracking
In combinazione con gli indicatori di tendenza per identificare la direzione principale, la strategia di copertura e l'apertura di posizioni di tendenza sono complementari.

Mercati altamente volatili: eventi geografici o politiche della banca centrale possono portare a fallimenti di copertura che richiedono interventi umani.
Non ci sono recensioni
