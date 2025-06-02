SegnaliSezioni
Simonas Kavaliauskas

Darwinex Zero Signal

Simonas Kavaliauskas
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
349
Profit Trade:
242 (69.34%)
Loss Trade:
107 (30.66%)
Best Trade:
4 154.65 USD
Worst Trade:
-3 891.57 USD
Profitto lordo:
76 718.81 USD (36 647 pips)
Perdita lorda:
-31 067.68 USD (22 423 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (9 493.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 143.82 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
102.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
8.52
Long Trade:
158 (45.27%)
Short Trade:
191 (54.73%)
Fattore di profitto:
2.47
Profitto previsto:
130.81 USD
Profitto medio:
317.02 USD
Perdita media:
-290.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3 356.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 044.15 USD (6)
Crescita mensile:
9.27%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.66 USD
Massimale:
5 356.58 USD (4.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
17.50% (18 905.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 249
XAUUSD 70
EURUSD 16
GBPUSD 12
EURCHF 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 24K
XAUUSD 7.8K
EURUSD 6.6K
GBPUSD 7.8K
EURCHF 38
USDCHF -694
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 7.8K
XAUUSD 5K
EURUSD 615
GBPUSD 709
EURCHF 148
USDCHF -39
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 154.65 USD
Worst Trade: -3 892 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9 493.69 USD
Massima perdita consecutiva: -3 356.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.33 × 259
Darwinex-Live
0.41 × 1588
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.70 × 128
TickmillUK-Live
0.83 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.92 × 397
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.52 × 25
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.30 × 33
Non ci sono recensioni
2025.10.19 15:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 03:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 08:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 04:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 10:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 08:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.04 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 07:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.04 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.02 06:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.02 06:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
