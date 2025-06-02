- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
349
Profit Trade:
242 (69.34%)
Loss Trade:
107 (30.66%)
Best Trade:
4 154.65 USD
Worst Trade:
-3 891.57 USD
Profitto lordo:
76 718.81 USD (36 647 pips)
Perdita lorda:
-31 067.68 USD (22 423 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (9 493.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 143.82 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
102.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
8.52
Long Trade:
158 (45.27%)
Short Trade:
191 (54.73%)
Fattore di profitto:
2.47
Profitto previsto:
130.81 USD
Profitto medio:
317.02 USD
Perdita media:
-290.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3 356.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 044.15 USD (6)
Crescita mensile:
9.27%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.66 USD
Massimale:
5 356.58 USD (4.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
17.50% (18 905.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|249
|XAUUSD
|70
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|12
|EURCHF
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|24K
|XAUUSD
|7.8K
|EURUSD
|6.6K
|GBPUSD
|7.8K
|EURCHF
|38
|USDCHF
|-694
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|7.8K
|XAUUSD
|5K
|EURUSD
|615
|GBPUSD
|709
|EURCHF
|148
|USDCHF
|-39
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 154.65 USD
Worst Trade: -3 892 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9 493.69 USD
Massima perdita consecutiva: -3 356.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.33 × 259
|
Darwinex-Live
|0.41 × 1588
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.70 × 128
|
TickmillUK-Live
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.92 × 397
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.52 × 25
|
Ava-Real 1-MT5
|2.80 × 5
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.30 × 33
