Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes Salma Market

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 160
Profit Trade:
518 (44.65%)
Loss Trade:
642 (55.34%)
Best Trade:
108.48 USD
Worst Trade:
-87.10 USD
Profitto lordo:
6 372.43 USD (315 993 pips)
Perdita lorda:
-7 255.63 USD (559 344 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (65.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.26 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
67.06%
Massimo carico di deposito:
17.12%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
665 (57.33%)
Short Trade:
495 (42.67%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.76 USD
Profitto medio:
12.30 USD
Perdita media:
-11.30 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-385.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-385.66 USD (14)
Crescita mensile:
21.57%
Previsione annuale:
261.67%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 415.89 USD
Massimale:
1 570.98 USD (49.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.30% (1 570.98 USD)
Per equità:
13.97% (87.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1155
BTCUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -843
BTCUSD -40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -44K
BTCUSD -200K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.48 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +65.08 USD
Massima perdita consecutiva: -385.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Fibo - Daily - Gold
Non ci sono recensioni
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 01:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 19:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 18:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.