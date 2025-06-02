- Crescita
Trade:
1 160
Profit Trade:
518 (44.65%)
Loss Trade:
642 (55.34%)
Best Trade:
108.48 USD
Worst Trade:
-87.10 USD
Profitto lordo:
6 372.43 USD (315 993 pips)
Perdita lorda:
-7 255.63 USD (559 344 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (65.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.26 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
67.06%
Massimo carico di deposito:
17.12%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
665 (57.33%)
Short Trade:
495 (42.67%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.76 USD
Profitto medio:
12.30 USD
Perdita media:
-11.30 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-385.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-385.66 USD (14)
Crescita mensile:
21.57%
Previsione annuale:
261.67%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 415.89 USD
Massimale:
1 570.98 USD (49.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.30% (1 570.98 USD)
Per equità:
13.97% (87.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1155
|BTCUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-843
|BTCUSD
|-40
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-44K
|BTCUSD
|-200K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +108.48 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +65.08 USD
Massima perdita consecutiva: -385.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
