- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
164 (93.71%)
Loss Trade:
11 (6.29%)
Best Trade:
44.70 USD
Worst Trade:
-456.74 USD
Profitto lordo:
1 850.01 USD (522 010 pips)
Perdita lorda:
-1 455.71 USD (19 643 pips)
Vincite massime consecutive:
81 (1 096.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 096.59 USD (81)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
72.96%
Massimo carico di deposito:
48.51%
Ultimo trade:
33 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
86 (49.14%)
Short Trade:
89 (50.86%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
2.25 USD
Profitto medio:
11.28 USD
Perdita media:
-132.34 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-456.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-456.74 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 USD
Massimale:
674.32 USD (45.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.38% (677.04 USD)
Per equità:
76.00% (1 417.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADCHF
|21
|USDCHF
|15
|USDCAD
|13
|EURNZD
|13
|NZDUSD
|13
|AUDSGD
|13
|GBPAUD
|12
|GBPUSD
|11
|AUDCAD
|10
|EURGBP
|10
|GBPCHF
|9
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|7
|BTCUSD
|6
|AUDCHF
|5
|GBPCAD
|5
|EURCAD
|2
|CHFSGD
|1
|EURAUD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADCHF
|-45
|USDCHF
|6
|USDCAD
|112
|EURNZD
|151
|NZDUSD
|137
|AUDSGD
|89
|GBPAUD
|45
|GBPUSD
|163
|AUDCAD
|74
|EURGBP
|-332
|GBPCHF
|-356
|EURUSD
|120
|AUDUSD
|121
|BTCUSD
|62
|AUDCHF
|38
|GBPCAD
|-4
|EURCAD
|6
|CHFSGD
|8
|EURAUD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADCHF
|-59
|USDCHF
|-344
|USDCAD
|2.6K
|EURNZD
|4.1K
|NZDUSD
|2.4K
|AUDSGD
|1.9K
|GBPAUD
|1.2K
|GBPUSD
|1.6K
|AUDCAD
|1.6K
|EURGBP
|-1.7K
|GBPCHF
|-1.5K
|EURUSD
|1.2K
|AUDUSD
|1.9K
|BTCUSD
|487K
|AUDCHF
|441
|GBPCAD
|-779
|EURCAD
|312
|CHFSGD
|357
|EURAUD
|41
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.70 USD
Worst Trade: -457 USD
Vincite massime consecutive: 81
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 096.59 USD
Massima perdita consecutiva: -456.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.40 × 10
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.71 × 234
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.80 × 5355
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.92 × 6287
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.00 × 2
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5
|1.13 × 157
|
Exness-MT5Real28
|1.17 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.21 × 38
|
BlackBullMarkets-Live
|1.26 × 34
Non ci sono recensioni
