Ting Him Wong

Him Forex 2025

Ting Him Wong
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 50%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
164 (93.71%)
Loss Trade:
11 (6.29%)
Best Trade:
44.70 USD
Worst Trade:
-456.74 USD
Profitto lordo:
1 850.01 USD (522 010 pips)
Perdita lorda:
-1 455.71 USD (19 643 pips)
Vincite massime consecutive:
81 (1 096.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 096.59 USD (81)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
72.96%
Massimo carico di deposito:
48.51%
Ultimo trade:
33 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
86 (49.14%)
Short Trade:
89 (50.86%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
2.25 USD
Profitto medio:
11.28 USD
Perdita media:
-132.34 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-456.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-456.74 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 USD
Massimale:
674.32 USD (45.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.38% (677.04 USD)
Per equità:
76.00% (1 417.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADCHF 21
USDCHF 15
USDCAD 13
EURNZD 13
NZDUSD 13
AUDSGD 13
GBPAUD 12
GBPUSD 11
AUDCAD 10
EURGBP 10
GBPCHF 9
EURUSD 8
AUDUSD 7
BTCUSD 6
AUDCHF 5
GBPCAD 5
EURCAD 2
CHFSGD 1
EURAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADCHF -45
USDCHF 6
USDCAD 112
EURNZD 151
NZDUSD 137
AUDSGD 89
GBPAUD 45
GBPUSD 163
AUDCAD 74
EURGBP -332
GBPCHF -356
EURUSD 120
AUDUSD 121
BTCUSD 62
AUDCHF 38
GBPCAD -4
EURCAD 6
CHFSGD 8
EURAUD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADCHF -59
USDCHF -344
USDCAD 2.6K
EURNZD 4.1K
NZDUSD 2.4K
AUDSGD 1.9K
GBPAUD 1.2K
GBPUSD 1.6K
AUDCAD 1.6K
EURGBP -1.7K
GBPCHF -1.5K
EURUSD 1.2K
AUDUSD 1.9K
BTCUSD 487K
AUDCHF 441
GBPCAD -779
EURCAD 312
CHFSGD 357
EURAUD 41
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.70 USD
Worst Trade: -457 USD
Vincite massime consecutive: 81
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 096.59 USD
Massima perdita consecutiva: -456.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Weltrade-Real
0.00 × 17
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.40 × 10
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.71 × 234
ICMarketsSC-MT5-4
0.80 × 5355
ICMarketsSC-MT5-2
0.92 × 6287
OxSecurities-Live
1.00 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
1.00 × 2
Alpari-MT5
1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5
1.13 × 157
Exness-MT5Real28
1.17 × 12
TradeMaxGlobal-Live
1.21 × 38
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
Non ci sono recensioni
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 15:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 02:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.25 15:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 02:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 19:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 17:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Him Forex 2025
500USD al mese
50%
0
0
USD
7
USD
13
97%
175
93%
73%
1.27
2.25
USD
76%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.