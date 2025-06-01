- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
347
Profit Trade:
227 (65.41%)
Loss Trade:
120 (34.58%)
Best Trade:
23 674.21 USD
Worst Trade:
-6 460.00 USD
Profitto lordo:
81 633.82 USD (45 674 pips)
Perdita lorda:
-52 878.67 USD (56 824 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (650.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48 149.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
78.04%
Massimo carico di deposito:
7.55%
Ultimo trade:
26 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
205 (59.08%)
Short Trade:
142 (40.92%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
82.87 USD
Profitto medio:
359.62 USD
Perdita media:
-440.66 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-8 362.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 380.09 USD (10)
Crescita mensile:
-6.87%
Previsione annuale:
-83.35%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28 936.55 USD (8.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.34% (28 936.55 USD)
Per equità:
29.74% (59 554.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|294
|XAUUSD
|44
|XTIUSD
|6
|archived
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|7.7K
|XAUUSD
|7
|XTIUSD
|-27K
|archived
|48K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-8.8K
|XAUUSD
|358
|XTIUSD
|-2.7K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23 674.21 USD
Worst Trade: -6 460 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +650.72 USD
Massima perdita consecutiva: -8 362.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
120USD al mese
10%
0
0
USD
USD
4
USD
USD
14
97%
347
65%
78%
1.54
82.87
USD
USD
30%
1:500