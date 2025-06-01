SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Syed Forex Trader
Syed Ali Asghar

Syed Forex Trader

Syed Ali Asghar
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 120 USD al mese
crescita dal 2025 10%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
347
Profit Trade:
227 (65.41%)
Loss Trade:
120 (34.58%)
Best Trade:
23 674.21 USD
Worst Trade:
-6 460.00 USD
Profitto lordo:
81 633.82 USD (45 674 pips)
Perdita lorda:
-52 878.67 USD (56 824 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (650.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48 149.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
78.04%
Massimo carico di deposito:
7.55%
Ultimo trade:
26 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
205 (59.08%)
Short Trade:
142 (40.92%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
82.87 USD
Profitto medio:
359.62 USD
Perdita media:
-440.66 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-8 362.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 380.09 USD (10)
Crescita mensile:
-6.87%
Previsione annuale:
-83.35%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28 936.55 USD (8.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.34% (28 936.55 USD)
Per equità:
29.74% (59 554.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 294
XAUUSD 44
XTIUSD 6
archived 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 7.7K
XAUUSD 7
XTIUSD -27K
archived 48K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -8.8K
XAUUSD 358
XTIUSD -2.7K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23 674.21 USD
Worst Trade: -6 460 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +650.72 USD
Massima perdita consecutiva: -8 362.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

For More Details Please Contact Us!

www.syedalikhan.com

Non ci sono recensioni
2025.09.07 11:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 05:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.15% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.12 16:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.09 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 21:03
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.25 03:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 02:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 06:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 06:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 22:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Syed Forex Trader
120USD al mese
10%
0
0
USD
4
USD
14
97%
347
65%
78%
1.54
82.87
USD
30%
1:500
Copia

