- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
23 (42.59%)
Loss Trade:
31 (57.41%)
Best Trade:
11.96 USD
Worst Trade:
-7.68 USD
Profitto lordo:
59.13 USD (6 292 pips)
Perdita lorda:
-52.16 USD (5 376 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (24.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.56 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
4.84%
Massimo carico di deposito:
13.61%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
23 (42.59%)
Short Trade:
31 (57.41%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-1.68 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-12.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.18 USD (9)
Crescita mensile:
-8.49%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.91 USD
Massimale:
19.30 USD (16.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.58% (19.30 USD)
Per equità:
10.88% (12.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|12
|USDJPY
|7
|USDCHF
|6
|NZDUSD
|6
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|0
|USDCHF
|-17
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|-2
|AUDUSD
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.3K
|EURUSD
|-281
|USDJPY
|-68
|USDCHF
|-1.4K
|NZDUSD
|693
|USDCAD
|-240
|AUDUSD
|-89
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.96 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +24.56 USD
Massima perdita consecutiva: -12.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live2
|0.00 × 63
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
1018 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Dear Followers,
This is a Semi Automatic Intraday / Day Trading System (opening and closing all positions within the same trading day)
Not trading every day, only on the favorable market conditions
Trading Pairs - EURUSD GBPUSD USDJPY AUDUSD USDCHF NZDUSD USDCAD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
107
USD
USD
19
98%
54
42%
5%
1.13
0.13
USD
USD
17%
1:500