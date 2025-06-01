SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MohVis MT4
Bijumon K K

MohVis MT4

Bijumon K K
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
23 (42.59%)
Loss Trade:
31 (57.41%)
Best Trade:
11.96 USD
Worst Trade:
-7.68 USD
Profitto lordo:
59.13 USD (6 292 pips)
Perdita lorda:
-52.16 USD (5 376 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (24.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.56 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
4.84%
Massimo carico di deposito:
13.61%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
23 (42.59%)
Short Trade:
31 (57.41%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-1.68 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-12.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.18 USD (9)
Crescita mensile:
-8.49%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.91 USD
Massimale:
19.30 USD (16.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.58% (19.30 USD)
Per equità:
10.88% (12.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 13
EURUSD 12
USDJPY 7
USDCHF 6
NZDUSD 6
USDCAD 5
AUDUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 23
EURUSD -3
USDJPY 0
USDCHF -17
NZDUSD 7
USDCAD -2
AUDUSD -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 2.3K
EURUSD -281
USDJPY -68
USDCHF -1.4K
NZDUSD 693
USDCAD -240
AUDUSD -89
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.96 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +24.56 USD
Massima perdita consecutiva: -12.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Varchev-Real
0.00 × 9
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
GWFX-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 74
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 5
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
LandFX-Live2
0.00 × 63
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Osprey-Live
0.00 × 12
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
SageFx-Live
0.00 × 11
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
1018 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Dear Followers,

This is a Semi Automatic Intraday / Day Trading System (opening and closing all positions within the same trading day)

Not trading every day, only on the favorable market conditions

Trading Pairs - EURUSD  GBPUSD  USDJPY  AUDUSD  USDCHF  NZDUSD  USDCAD



Non ci sono recensioni
2025.10.09 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 07:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.01 12:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 11:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 11:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 11:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MohVis MT4
30USD al mese
7%
0
0
USD
107
USD
19
98%
54
42%
5%
1.13
0.13
USD
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.