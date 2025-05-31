- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
301
Profit Trade:
147 (48.83%)
Loss Trade:
154 (51.16%)
Best Trade:
26.68 USD
Worst Trade:
-24.63 USD
Profitto lordo:
2 850.63 USD (570 069 pips)
Perdita lorda:
-3 161.75 USD (611 192 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (111.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.38 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
9.14%
Massimo carico di deposito:
52.76%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
151 (50.17%)
Short Trade:
150 (49.83%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-1.03 USD
Profitto medio:
19.39 USD
Perdita media:
-20.53 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-160.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.18 USD (8)
Crescita mensile:
-37.82%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
335.48 USD
Massimale:
403.80 USD (71.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.99% (403.45 USD)
Per equità:
7.61% (14.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-311
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-41K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.68 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +111.38 USD
Massima perdita consecutiva: -160.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
I've been testing this EA from Jan 1st - 31st May 2025, I got 190%+ return with 4% risk.
Note: don't subscribe. I just post this signal as my EA portfolio.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-62%
0
0
USD
USD
189
USD
USD
17
98%
301
48%
9%
0.90
-1.03
USD
USD
71%
1:400