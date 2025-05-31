- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
72 (42.10%)
Loss Trade:
99 (57.89%)
Best Trade:
77.48 USD
Worst Trade:
-23.70 USD
Profitto lordo:
1 367.95 USD (221 567 pips)
Perdita lorda:
-1 383.45 USD (221 455 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (41.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.12 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
1.98%
Massimo carico di deposito:
25.08%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
71 (41.52%)
Short Trade:
100 (58.48%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
19.00 USD
Perdita media:
-13.97 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-90.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-113.99 USD (6)
Crescita mensile:
3.73%
Previsione annuale:
45.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.79 USD
Massimale:
189.04 USD (31.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.62% (188.41 USD)
Per equità:
4.03% (17.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|112
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +77.48 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +41.58 USD
Massima perdita consecutiva: -90.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
I've been testing this EA from Jan 1st - 31st May 2025, I got 350%+ return with 4% risk.
Note: don't subscribe. I just post this signal as my EA portfolio.
Non ci sono recensioni
