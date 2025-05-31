SegnaliSezioni
Arfan Fitrananda

Tampang Eng BE

Arfan Fitrananda
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
72 (42.10%)
Loss Trade:
99 (57.89%)
Best Trade:
77.48 USD
Worst Trade:
-23.70 USD
Profitto lordo:
1 367.95 USD (221 567 pips)
Perdita lorda:
-1 383.45 USD (221 455 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (41.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.12 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
1.98%
Massimo carico di deposito:
25.08%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
71 (41.52%)
Short Trade:
100 (58.48%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
19.00 USD
Perdita media:
-13.97 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-90.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-113.99 USD (6)
Crescita mensile:
3.73%
Previsione annuale:
45.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.79 USD
Massimale:
189.04 USD (31.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.62% (188.41 USD)
Per equità:
4.03% (17.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 171
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 112
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.48 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +41.58 USD
Massima perdita consecutiva: -90.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
I've been testing this EA from Jan 1st - 31st May 2025, I got 350%+ return with 4% risk.

Note: don't subscribe. I just post this signal as my EA portfolio.
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 02:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 09:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 14:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 13:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 13:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.31 23:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
