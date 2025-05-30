SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Surge fusion
Sergey Fateev

Gold Surge fusion

Sergey Fateev
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
121 (93.07%)
Loss Trade:
9 (6.92%)
Best Trade:
6.69 USD
Worst Trade:
-51.99 USD
Profitto lordo:
363.48 USD (24 995 pips)
Perdita lorda:
-278.35 USD (17 337 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (101.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.43 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
8.38%
Massimo carico di deposito:
5.64%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
83 (63.85%)
Short Trade:
47 (36.15%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
3.00 USD
Perdita media:
-30.93 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-51.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.99 USD (1)
Crescita mensile:
7.50%
Previsione annuale:
90.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
87.22 USD (17.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.98% (87.15 USD)
Per equità:
11.06% (46.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 85
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.69 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +101.43 USD
Massima perdita consecutiva: -51.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.29 × 4399
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
RoboForex-ECN
5.26 × 46
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.47 × 875
ICMarketsSC-MT5-2
6.94 × 192
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.21 × 34
Exness-MT5Real31
7.40 × 144
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
Exness-MT5Real5
8.00 × 222
EightcapGlobal-Live
8.15 × 53
31 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
The EA Gold Surge is working on the account
Non ci sono recensioni
2025.09.15 02:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.79% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 11:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 12:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.97% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 21:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.33% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 09:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 07:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 21:16
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 18:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.30 18:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.05.30 18:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 18:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Surge fusion
30USD al mese
22%
0
0
USD
445
USD
18
100%
130
93%
8%
1.30
0.65
USD
19%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.