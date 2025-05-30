- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
121 (93.07%)
Loss Trade:
9 (6.92%)
Best Trade:
6.69 USD
Worst Trade:
-51.99 USD
Profitto lordo:
363.48 USD (24 995 pips)
Perdita lorda:
-278.35 USD (17 337 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (101.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.43 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
8.38%
Massimo carico di deposito:
5.64%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
83 (63.85%)
Short Trade:
47 (36.15%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
3.00 USD
Perdita media:
-30.93 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-51.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.99 USD (1)
Crescita mensile:
7.50%
Previsione annuale:
90.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
87.22 USD (17.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.98% (87.15 USD)
Per equità:
11.06% (46.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|85
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.69 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +101.43 USD
Massima perdita consecutiva: -51.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.29 × 4399
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
RoboForex-ECN
|5.26 × 46
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.47 × 875
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.94 × 192
|
Exness-MT5Real26
|6.99 × 142
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|7.21 × 34
|
Exness-MT5Real31
|7.40 × 144
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
Exness-MT5Real5
|8.00 × 222
|
EightcapGlobal-Live
|8.15 × 53
