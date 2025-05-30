- Crescita
Trade:
191
Profit Trade:
142 (74.34%)
Loss Trade:
49 (25.65%)
Best Trade:
395.69 EUR
Worst Trade:
-127.44 EUR
Profitto lordo:
2 483.47 EUR (19 388 pips)
Perdita lorda:
-1 469.16 EUR (15 490 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (178.02 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
529.08 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
87.45%
Massimo carico di deposito:
14.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
83 (43.46%)
Short Trade:
108 (56.54%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
5.31 EUR
Profitto medio:
17.49 EUR
Perdita media:
-29.98 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-437.33 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-437.33 EUR (4)
Crescita mensile:
3.04%
Previsione annuale:
36.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
437.33 EUR (8.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.22% (437.33 EUR)
Per equità:
32.64% (1 728.98 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|77
|AUDCAD
|74
|AUDNZD
|40
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|435
|AUDCAD
|468
|AUDNZD
|253
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|245
|AUDCAD
|807
|AUDNZD
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +395.69 EUR
Worst Trade: -127 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +178.02 EUR
Massima perdita consecutiva: -437.33 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 11
|2.33 × 3
|
Axi-US06-Live
|13.61 × 123
Buenas,
Os presento un Robot mas seguimiento personal, que funciona mas de 3 años generando un extra.
Gracias
Atentamente Nico
30USD al mese
23%
0
0
USD
USD
5.4K
EUR
EUR
20
100%
191
74%
87%
1.69
5.31
EUR
EUR
33%
1:500