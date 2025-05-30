SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Inversion3
Nicolas Pereyma

Inversion3

Nicolas Pereyma
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
VantageInternational-Live 12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
191
Profit Trade:
142 (74.34%)
Loss Trade:
49 (25.65%)
Best Trade:
395.69 EUR
Worst Trade:
-127.44 EUR
Profitto lordo:
2 483.47 EUR (19 388 pips)
Perdita lorda:
-1 469.16 EUR (15 490 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (178.02 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
529.08 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
87.45%
Massimo carico di deposito:
14.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
83 (43.46%)
Short Trade:
108 (56.54%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
5.31 EUR
Profitto medio:
17.49 EUR
Perdita media:
-29.98 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-437.33 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-437.33 EUR (4)
Crescita mensile:
3.04%
Previsione annuale:
36.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
437.33 EUR (8.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.22% (437.33 EUR)
Per equità:
32.64% (1 728.98 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 77
AUDCAD 74
AUDNZD 40
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 435
AUDCAD 468
AUDNZD 253
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 245
AUDCAD 807
AUDNZD 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +395.69 EUR
Worst Trade: -127 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +178.02 EUR
Massima perdita consecutiva: -437.33 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 11
2.33 × 3
Axi-US06-Live
13.61 × 123
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Buenas,

Os presento un Robot mas seguimiento personal, que funciona mas de 3 años generando un extra.

Gracias
Atentamente Nico
Non ci sono recensioni
2025.07.23 13:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.30 12:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 12:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Inversion3
30USD al mese
23%
0
0
USD
5.4K
EUR
20
100%
191
74%
87%
1.69
5.31
EUR
33%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.