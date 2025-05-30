- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
26 (59.09%)
Loss Trade:
18 (40.91%)
Best Trade:
52.90 USD
Worst Trade:
-44.06 USD
Profitto lordo:
824.55 USD (54 477 pips)
Perdita lorda:
-524.31 USD (33 321 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (182.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.86 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
35.42%
Massimo carico di deposito:
5.20%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.47
Long Trade:
27 (61.36%)
Short Trade:
17 (38.64%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
6.82 USD
Profitto medio:
31.71 USD
Perdita media:
-29.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-160.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.30 USD (4)
Crescita mensile:
-0.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.28 USD
Massimale:
204.42 USD (13.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.56% (204.42 USD)
Per equità:
3.10% (41.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|300
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.90 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +182.16 USD
Massima perdita consecutiva: -160.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
30%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
17
0%
44
59%
35%
1.57
6.82
USD
USD
14%
1:200