- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
192
Profit Trade:
174 (90.62%)
Loss Trade:
18 (9.38%)
Best Trade:
98.36 USD
Worst Trade:
-45.88 USD
Profitto lordo:
539.66 USD (21 610 pips)
Perdita lorda:
-320.09 USD (15 889 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (93.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.84 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
97.78%
Massimo carico di deposito:
6585.24%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
101 (52.60%)
Short Trade:
91 (47.40%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
3.10 USD
Perdita media:
-17.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-81.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.12 USD (2)
Crescita mensile:
6.75%
Previsione annuale:
81.86%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
94.24 USD (22.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.27% (94.24 USD)
Per equità:
99.79% (322.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|107
|AUDUSD
|60
|EURGBP
|23
|GOLD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|119
|AUDUSD
|60
|EURGBP
|27
|GOLD
|14
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.6K
|AUDUSD
|4.7K
|EURGBP
|-3K
|GOLD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +98.36 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +93.96 USD
Massima perdita consecutiva: -81.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.12 × 182
|
XMGlobal-Real 18
|0.17 × 100
|
XMGlobal-Real 21
|0.23 × 108
|
XMGlobal-Real 27
|0.37 × 214
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.64 × 382
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
This is Forex signal manage by Goblin FX - Mykhadam super scalper system. Low risk trading system.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
114%
0
0
USD
USD
411
USD
USD
22
98%
192
90%
98%
1.68
1.14
USD
USD
100%
1:500