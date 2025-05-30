SegnaliSezioni
Yazid Bin Ab Jalil

MYKhadamSuperScalper

Yazid Bin Ab Jalil
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 114%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
192
Profit Trade:
174 (90.62%)
Loss Trade:
18 (9.38%)
Best Trade:
98.36 USD
Worst Trade:
-45.88 USD
Profitto lordo:
539.66 USD (21 610 pips)
Perdita lorda:
-320.09 USD (15 889 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (93.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.84 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
97.78%
Massimo carico di deposito:
6585.24%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
101 (52.60%)
Short Trade:
91 (47.40%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
3.10 USD
Perdita media:
-17.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-81.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.12 USD (2)
Crescita mensile:
6.75%
Previsione annuale:
81.86%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
94.24 USD (22.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.27% (94.24 USD)
Per equità:
99.79% (322.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 107
AUDUSD 60
EURGBP 23
GOLD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 119
AUDUSD 60
EURGBP 27
GOLD 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.6K
AUDUSD 4.7K
EURGBP -3K
GOLD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +98.36 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +93.96 USD
Massima perdita consecutiva: -81.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live05
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.12 × 182
XMGlobal-Real 18
0.17 × 100
XMGlobal-Real 21
0.23 × 108
XMGlobal-Real 27
0.37 × 214
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.64 × 382
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
This is Forex signal manage by Goblin FX - Mykhadam super scalper system. Low risk trading system. 
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.04 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.13 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 06:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 00:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
