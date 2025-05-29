- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
144 (44.30%)
Loss Trade:
181 (55.69%)
Best Trade:
46.51 GBP
Worst Trade:
-30.24 GBP
Profitto lordo:
719.03 GBP (66 254 pips)
Perdita lorda:
-757.01 GBP (62 558 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (46.98 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
65.97 GBP (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
86.81%
Massimo carico di deposito:
99.76%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
198 (60.92%)
Short Trade:
127 (39.08%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.12 GBP
Profitto medio:
4.99 GBP
Perdita media:
-4.18 GBP
Massime perdite consecutive:
14 (-40.26 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-57.56 GBP (6)
Crescita mensile:
7.62%
Previsione annuale:
92.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.01 GBP
Massimale:
165.96 GBP (139.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.06% (165.96 GBP)
Per equità:
7.69% (43.28 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|73
|GBPJPY
|57
|USDJPY
|34
|EURGBP
|16
|XAUUSD
|10
|UK100
|9
|NAS100
|8
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|2
|USOil
|1
|GBPCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-66
|EURUSD
|-72
|GBPJPY
|67
|USDJPY
|22
|EURGBP
|3
|XAUUSD
|-8
|UK100
|-19
|NAS100
|8
|EURJPY
|-1
|GBPAUD
|27
|USOil
|-3
|GBPCHF
|-8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-2.6K
|EURUSD
|-755
|GBPJPY
|8.3K
|USDJPY
|184
|EURGBP
|351
|XAUUSD
|-1.3K
|UK100
|-11K
|NAS100
|9.9K
|EURJPY
|-120
|GBPAUD
|1.4K
|USOil
|-274
|GBPCHF
|-217
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.51 GBP
Worst Trade: -30 GBP
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +46.98 GBP
Massima perdita consecutiva: -40.26 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-GBPReal01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.67 × 15
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.44 × 66
|
FXCM-GBPReal01
|1.69 × 628
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.75 × 65
|
FXChoice-Classic Live
|2.45 × 40
|
ICMCapitalUK-Real
|2.87 × 31
|
MEXIntGroup-Real
|3.07 × 14
|
AmanaCapital-Real
|5.13 × 8
Medium/long term trades. No scalping
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-14%
0
0
USD
USD
1.1K
GBP
GBP
18
0%
325
44%
87%
0.94
-0.12
GBP
GBP
28%
1:100