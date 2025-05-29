SegnaliSezioni
andris avsejevs

Surveys777

andris avsejevs
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
144 (44.30%)
Loss Trade:
181 (55.69%)
Best Trade:
46.51 GBP
Worst Trade:
-30.24 GBP
Profitto lordo:
719.03 GBP (66 254 pips)
Perdita lorda:
-757.01 GBP (62 558 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (46.98 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
65.97 GBP (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
86.81%
Massimo carico di deposito:
99.76%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
198 (60.92%)
Short Trade:
127 (39.08%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.12 GBP
Profitto medio:
4.99 GBP
Perdita media:
-4.18 GBP
Massime perdite consecutive:
14 (-40.26 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-57.56 GBP (6)
Crescita mensile:
7.62%
Previsione annuale:
92.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.01 GBP
Massimale:
165.96 GBP (139.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.06% (165.96 GBP)
Per equità:
7.69% (43.28 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 109
EURUSD 73
GBPJPY 57
USDJPY 34
EURGBP 16
XAUUSD 10
UK100 9
NAS100 8
EURJPY 5
GBPAUD 2
USOil 1
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -66
EURUSD -72
GBPJPY 67
USDJPY 22
EURGBP 3
XAUUSD -8
UK100 -19
NAS100 8
EURJPY -1
GBPAUD 27
USOil -3
GBPCHF -8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -2.6K
EURUSD -755
GBPJPY 8.3K
USDJPY 184
EURGBP 351
XAUUSD -1.3K
UK100 -11K
NAS100 9.9K
EURJPY -120
GBPAUD 1.4K
USOil -274
GBPCHF -217
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.51 GBP
Worst Trade: -30 GBP
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +46.98 GBP
Massima perdita consecutiva: -40.26 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-GBPReal01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.67 × 15
DVMarketsLimited-Main Server
1.44 × 66
FXCM-GBPReal01
1.69 × 628
IFSMarketsLimited-Main Server
1.75 × 65
FXChoice-Classic Live
2.45 × 40
ICMCapitalUK-Real
2.87 × 31
MEXIntGroup-Real
3.07 × 14
AmanaCapital-Real
5.13 × 8
Medium/long term trades. No scalping

Non ci sono recensioni
2025.09.19 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 08:40
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.11 20:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.23 16:34
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 15:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.29 15:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
