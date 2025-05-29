SegnaliSezioni
Man Long Yin

GoldY0888

Man Long Yin
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 143%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 188
Profit Trade:
870 (73.23%)
Loss Trade:
318 (26.77%)
Best Trade:
30.36 USD
Worst Trade:
-64.65 USD
Profitto lordo:
5 537.57 USD (250 187 pips)
Perdita lorda:
-5 171.53 USD (235 733 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (190.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
190.25 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
15.64%
Massimo carico di deposito:
29.68%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
710 (59.76%)
Short Trade:
478 (40.24%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-16.26 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-322.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-322.45 USD (8)
Crescita mensile:
-10.95%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
935.47 USD (64.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.55% (935.47 USD)
Per equità:
22.09% (143.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1188
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 366
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.36 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +190.25 USD
Massima perdita consecutiva: -322.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 più
2025.09.26 21:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 02:22
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.29% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 02:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 18:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 17:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 16:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 09:50
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 13:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 12:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 12:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 07:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 11:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
