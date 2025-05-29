- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 188
Profit Trade:
870 (73.23%)
Loss Trade:
318 (26.77%)
Best Trade:
30.36 USD
Worst Trade:
-64.65 USD
Profitto lordo:
5 537.57 USD (250 187 pips)
Perdita lorda:
-5 171.53 USD (235 733 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (190.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
190.25 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
15.64%
Massimo carico di deposito:
29.68%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
710 (59.76%)
Short Trade:
478 (40.24%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-16.26 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-322.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-322.45 USD (8)
Crescita mensile:
-10.95%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
935.47 USD (64.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.55% (935.47 USD)
Per equità:
22.09% (143.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1188
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|366
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.36 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +190.25 USD
Massima perdita consecutiva: -322.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
143%
0
0
USD
USD
622
USD
USD
32
92%
1 188
73%
16%
1.07
0.31
USD
USD
65%
1:500