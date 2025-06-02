- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
390
Profit Trade:
139 (35.64%)
Loss Trade:
251 (64.36%)
Best Trade:
149.13 USD
Worst Trade:
-119.93 USD
Profitto lordo:
9 836.77 USD (396 411 pips)
Perdita lorda:
-10 952.82 USD (431 134 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (475.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
698.56 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
91.54%
Massimo carico di deposito:
9.46%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
220 (56.41%)
Short Trade:
170 (43.59%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-2.86 USD
Profitto medio:
70.77 USD
Perdita media:
-43.64 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-693.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-709.67 USD (11)
Crescita mensile:
21.66%
Previsione annuale:
262.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 460.75 USD
Massimale:
2 551.26 USD (71.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.75% (2 551.26 USD)
Per equità:
19.37% (274.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|378
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1K
|GBPJPY
|-25
|CHFJPY
|-29
|EURJPY
|-25
|AUDJPY
|-14
|GBPUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-22K
|GBPJPY
|-3.4K
|CHFJPY
|-4K
|EURJPY
|-3.4K
|AUDJPY
|-2K
|GBPUSD
|-8
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +149.13 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +475.45 USD
Massima perdita consecutiva: -693.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
