Fassha Aderani Ertanto

Fassha 1

Fassha Aderani Ertanto
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -49%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
390
Profit Trade:
139 (35.64%)
Loss Trade:
251 (64.36%)
Best Trade:
149.13 USD
Worst Trade:
-119.93 USD
Profitto lordo:
9 836.77 USD (396 411 pips)
Perdita lorda:
-10 952.82 USD (431 134 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (475.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
698.56 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
91.54%
Massimo carico di deposito:
9.46%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
220 (56.41%)
Short Trade:
170 (43.59%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-2.86 USD
Profitto medio:
70.77 USD
Perdita media:
-43.64 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-693.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-709.67 USD (11)
Crescita mensile:
21.66%
Previsione annuale:
262.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 460.75 USD
Massimale:
2 551.26 USD (71.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.75% (2 551.26 USD)
Per equità:
19.37% (274.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 378
GBPJPY 3
CHFJPY 3
EURJPY 3
AUDJPY 2
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1K
GBPJPY -25
CHFJPY -29
EURJPY -25
AUDJPY -14
GBPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -22K
GBPJPY -3.4K
CHFJPY -4K
EURJPY -3.4K
AUDJPY -2K
GBPUSD -8
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.13 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +475.45 USD
Massima perdita consecutiva: -693.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.25 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 03:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 01:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 11:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 00:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 23:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 01:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 01:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
