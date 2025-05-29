- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 358
Profit Trade:
722 (53.16%)
Loss Trade:
636 (46.83%)
Best Trade:
221.68 USD
Worst Trade:
-172.98 USD
Profitto lordo:
48 416.16 USD (12 429 833 pips)
Perdita lorda:
-39 441.02 USD (11 572 360 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 050.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 050.50 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
90.73%
Massimo carico di deposito:
13.06%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.71
Long Trade:
655 (48.23%)
Short Trade:
703 (51.77%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
6.61 USD
Profitto medio:
67.06 USD
Perdita media:
-62.01 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-779.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-784.79 USD (9)
Crescita mensile:
-6.32%
Previsione annuale:
-76.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
729.74 USD
Massimale:
1 905.61 USD (29.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.96% (1 905.61 USD)
Per equità:
5.21% (304.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|485
|XAUBTC
|428
|BTCUSD
|260
|XAUUSD
|164
|WTIUSD
|21
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WTIBTC
|1.4K
|XAUBTC
|8.3K
|BTCUSD
|253
|XAUUSD
|-791
|WTIUSD
|-131
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WTIBTC
|20K
|XAUBTC
|15K
|BTCUSD
|840K
|XAUUSD
|-15K
|WTIUSD
|-2.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +221.68 USD
Worst Trade: -173 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 050.50 USD
Massima perdita consecutiva: -779.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
|
NCESC-Live
|5.39 × 337
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Non ci sono recensioni
