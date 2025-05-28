- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 403
Profit Trade:
1 343 (95.72%)
Loss Trade:
60 (4.28%)
Best Trade:
113.09 USD
Worst Trade:
-30.71 USD
Profitto lordo:
8 768.98 USD (324 217 pips)
Perdita lorda:
-730.11 USD (27 661 pips)
Vincite massime consecutive:
231 (1 208.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 208.02 USD (231)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.40%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
31.82
Long Trade:
983 (70.06%)
Short Trade:
420 (29.94%)
Fattore di profitto:
12.01
Profitto previsto:
5.73 USD
Profitto medio:
6.53 USD
Perdita media:
-12.17 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-252.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-252.60 USD (13)
Crescita mensile:
27.92%
Previsione annuale:
338.81%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
252.60 USD (7.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.62% (252.60 USD)
Per equità:
33.06% (2 929.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1403
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|297K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +113.09 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 231
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 208.02 USD
Massima perdita consecutiva: -252.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 20
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 71
|
Pepperstone-01
|0.00 × 6
|
Pepperstone-04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
Armada-Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 6
|
COFX-Real
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-EDGE04
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live
|0.14 × 7
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.20 × 15
|
ICMarkets-Live3
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real
|0.24 × 383
93 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Benvenuti al canale di trading automatico Phoenix Fx ATM
Il mio obiettivo è aiutare a far crescere i nostri conti insieme nel tempo. Questo non è un sistema di trading per arricchirsi rapidamente!
Tratto solo GBPJPY sul minuto, con un massimo di 14 operazioni aperte contemporaneamente senza stop loss e un take profit di 120-200 pip a seconda delle condizioni di mercato. Le posizioni vengono mantenute fino a quando non raggiungono il loro Take Profit, quindi le operazioni possono rimanere aperte per giorni o addirittura settimane a meno che non le chiuda "manualmente" perché è improbabile che raggiungano il Take Profit e per liberare una posizione per un nuovo trade.
Per negoziare con successo questa strategia, devi negoziare con una dimensione del lotto correttamente calcolata, altrimenti rischi di essere chiamato a margine!
Si prega di utilizzare un conto demo con il saldo impostato all'importo con cui si intende fare trading (o un multiplo di esso) E assicurarsi che la leva sia impostata a 500 perché tutti i conti di copia sono impostati su questa leva.
Apri 14 operazioni con qualsiasi dimensione di lotto tu voglia utilizzare e assicurati che il tuo livello di margine % non scenda sotto l'800%. Questo ci darà un margine in situazioni in cui siamo bloccati in operazioni a causa di notizie, aperture con gap up/down o altri movimenti di mercato significativi contro le nostre posizioni. Regola la dimensione del lotto finché tutte le 14 operazioni non raggiungono circa il livello dell'800%.
Questo NON ti garantisce di non ricevere una chiamata di margine, ma ci mette in una posizione migliore per gestire il rischio nel trading di questa strategia.
Se le tue operazioni aperte in tempo reale scendono sotto questa %, monitora la tua % perché dovrai aggiungere fondi se scende sotto il 500% per essere al sicuro da una chiamata di margine. In alternativa, puoi chiudere alcune delle operazioni e realizzare la perdita, ma essere al sicuro dal fatto che il tuo broker chiuda forzatamente tutte le tue operazioni e realizzi quelle perdite.
Nota:
A seconda di quando ti unisci, potresti non ricevere un'operazione per un po' perché le mie 14 posizioni sono già tutte occupate e riceverai un'operazione solo quando una di queste operazioni sarà chiusa e sarà disponibile una nuova posizione.
Grazie per aver copiato e facciamo crescere i nostri account insieme.
PhoenixFxAtm
PS. Presto aprirò conti con altri broker e siti e app di social trading. Per coloro che non sono con Octa, usate https://octa.click/bzEt4Ot2PVa?ib=18833095 per iscrivervi.
Non ci sono recensioni
