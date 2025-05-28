- Crescita
Trade:
138
Profit Trade:
109 (78.98%)
Loss Trade:
29 (21.01%)
Best Trade:
17.76 USD
Worst Trade:
-40.23 USD
Profitto lordo:
798.48 USD (34 038 pips)
Perdita lorda:
-344.90 USD (14 120 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (69.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.12 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
3.13%
Massimo carico di deposito:
36.22%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
7.29
Long Trade:
65 (47.10%)
Short Trade:
73 (52.90%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
3.29 USD
Profitto medio:
7.33 USD
Perdita media:
-11.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-62.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.22 USD (3)
Crescita mensile:
23.67%
Previsione annuale:
287.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
62.22 USD (10.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.74% (62.22 USD)
Per equità:
24.19% (125.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|454
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +17.76 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +69.12 USD
Massima perdita consecutiva: -62.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
Non ci sono recensioni
