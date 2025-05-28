SegnaliSezioni
Thanh Cong Le

AU A3C

Thanh Cong Le
0 recensioni
Affidabilità
112 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 8%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
437
Profit Trade:
361 (82.60%)
Loss Trade:
76 (17.39%)
Best Trade:
133.04 USD
Worst Trade:
-35.97 USD
Profitto lordo:
1 368.42 USD (115 095 pips)
Perdita lorda:
-626.93 USD (33 493 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (27.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.63 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
57.38%
Massimo carico di deposito:
3.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.80
Long Trade:
231 (52.86%)
Short Trade:
206 (47.14%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
3.79 USD
Perdita media:
-8.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-95.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-95.01 USD (4)
Crescita mensile:
0.30%
Previsione annuale:
3.74%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.15 USD
Massimale:
95.12 USD (0.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.96% (96.06 USD)
Per equità:
0.78% (78.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 435
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 744
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 19K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +133.04 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +27.14 USD
Massima perdita consecutiva: -95.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 12
10.20 × 5
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AU A3C
30USD al mese
8%
0
0
USD
10K
USD
112
98%
437
82%
57%
2.18
1.70
USD
1%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.