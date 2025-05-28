SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trend bb
Yi Jian Feng

Trend bb

Yi Jian Feng
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 -68%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 126
Profit Trade:
664 (58.96%)
Loss Trade:
462 (41.03%)
Best Trade:
705.47 USD
Worst Trade:
-2 426.94 USD
Profitto lordo:
131 586.59 USD (8 767 272 pips)
Perdita lorda:
-152 819.90 USD (8 379 933 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (2 536.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 047.17 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
77.00%
Massimo carico di deposito:
16.21%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
595 (52.84%)
Short Trade:
531 (47.16%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-18.86 USD
Profitto medio:
198.17 USD
Perdita media:
-330.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-191.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 960.64 USD (4)
Crescita mensile:
5.60%
Previsione annuale:
67.94%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22 297.58 USD
Massimale:
22 637.62 USD (967.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.14% (22 628.18 USD)
Per equità:
18.12% (3 067.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDz 607
XAUUSDz 393
USDJPYz 29
JP225z 20
US30z 20
USTECz 16
US500z 15
EURUSDz 13
GBPUSDz 12
ETHUSDz 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDz -13K
XAUUSDz 874
USDJPYz -322
JP225z -3.2K
US30z 318
USTECz -570
US500z -437
EURUSDz 1.1K
GBPUSDz -6.3K
ETHUSDz 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDz 417K
XAUUSDz 95K
USDJPYz -975
JP225z -26K
US30z 4.8K
USTECz -86K
US500z -11K
EURUSDz 817
GBPUSDz -6.8K
ETHUSDz 379
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +705.47 USD
Worst Trade: -2 427 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 536.69 USD
Massima perdita consecutiva: -191.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.20 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 17:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.22 15:38
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 15:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 07:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.26 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 03:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 22:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 04:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 02:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.15 21:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
