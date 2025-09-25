- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
222
Profit Trade:
109 (49.09%)
Loss Trade:
113 (50.90%)
Best Trade:
6 305.61 USD
Worst Trade:
-3 143.96 USD
Profitto lordo:
122 252.18 USD (95 248 pips)
Perdita lorda:
-62 885.70 USD (50 643 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3 349.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 658.91 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
86.63%
Massimo carico di deposito:
6.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.37
Long Trade:
220 (99.10%)
Short Trade:
2 (0.90%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
267.42 USD
Profitto medio:
1 121.58 USD
Perdita media:
-556.51 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 062.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 787.40 USD (6)
Crescita mensile:
3.73%
Previsione annuale:
43.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 157.74 USD
Massimale:
13 584.65 USD (9.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.76% (13 584.65 USD)
Per equità:
1.93% (2 912.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SP500
|175
|XAUUSD
|13
|EURUSD
|6
|USDCHF
|5
|USDJPY
|4
|NVDA
|4
|AMD
|3
|AAPL
|2
|USDCAD
|1
|XAGUSD
|1
|AMZN
|1
|META
|1
|BRKb
|1
|GOOGL
|1
|MSFT
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|NDX
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SP500
|43K
|XAUUSD
|-1.2K
|EURUSD
|712
|USDCHF
|640
|USDJPY
|-756
|NVDA
|7.1K
|AMD
|2.6K
|AAPL
|2.3K
|USDCAD
|-45
|XAGUSD
|1.3K
|AMZN
|438
|META
|33
|BRKb
|-165
|GOOGL
|1.6K
|MSFT
|1.4K
|NZDUSD
|433
|GBPUSD
|9
|NDX
|-26
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SP500
|22K
|XAUUSD
|7.1K
|EURUSD
|-427
|USDCHF
|576
|USDJPY
|-3.7K
|NVDA
|8.2K
|AMD
|2.5K
|AAPL
|2K
|USDCAD
|0
|XAGUSD
|777
|AMZN
|749
|META
|420
|BRKb
|50
|GOOGL
|1.9K
|MSFT
|2.2K
|NZDUSD
|146
|GBPUSD
|8
|NDX
|-15
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 305.61 USD
Worst Trade: -3 144 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 349.13 USD
Massima perdita consecutiva: -2 062.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1716
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 126
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|1.03 × 438
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.19 × 26
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live
|3.17 × 35
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.60 × 295
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.95 × 37
|
BCS5-Real
|4.00 × 3
14 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This system identifies oversold market conditions. I primarily trade the S&P 500 but occasionally also trade stocks when the conditions suit.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
59%
1
95K
USD
USD
162K
USD
USD
68
0%
222
49%
87%
1.94
267.42
USD
USD
10%
1:200
I use IC market platform and I can not copy signals. Maybe it is not compatible with SP500 code