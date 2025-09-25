SegnaliSezioni
John Louis Harrow

SPX 500 System

John Louis Harrow
1 recensione
Affidabilità
68 settimane
1 / 95K USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 59%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
222
Profit Trade:
109 (49.09%)
Loss Trade:
113 (50.90%)
Best Trade:
6 305.61 USD
Worst Trade:
-3 143.96 USD
Profitto lordo:
122 252.18 USD (95 248 pips)
Perdita lorda:
-62 885.70 USD (50 643 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3 349.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 658.91 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
86.63%
Massimo carico di deposito:
6.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.37
Long Trade:
220 (99.10%)
Short Trade:
2 (0.90%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
267.42 USD
Profitto medio:
1 121.58 USD
Perdita media:
-556.51 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 062.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 787.40 USD (6)
Crescita mensile:
3.73%
Previsione annuale:
43.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 157.74 USD
Massimale:
13 584.65 USD (9.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.76% (13 584.65 USD)
Per equità:
1.93% (2 912.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SP500 175
XAUUSD 13
EURUSD 6
USDCHF 5
USDJPY 4
NVDA 4
AMD 3
AAPL 2
USDCAD 1
XAGUSD 1
AMZN 1
META 1
BRKb 1
GOOGL 1
MSFT 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
NDX 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SP500 43K
XAUUSD -1.2K
EURUSD 712
USDCHF 640
USDJPY -756
NVDA 7.1K
AMD 2.6K
AAPL 2.3K
USDCAD -45
XAGUSD 1.3K
AMZN 438
META 33
BRKb -165
GOOGL 1.6K
MSFT 1.4K
NZDUSD 433
GBPUSD 9
NDX -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SP500 22K
XAUUSD 7.1K
EURUSD -427
USDCHF 576
USDJPY -3.7K
NVDA 8.2K
AMD 2.5K
AAPL 2K
USDCAD 0
XAGUSD 777
AMZN 749
META 420
BRKb 50
GOOGL 1.9K
MSFT 2.2K
NZDUSD 146
GBPUSD 8
NDX -15
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 305.61 USD
Worst Trade: -3 144 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 349.13 USD
Massima perdita consecutiva: -2 062.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.40 × 1716
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 126
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
TickmillUK-Live
1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
1.03 × 438
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.19 × 26
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 4
VantageFXInternational-Live
3.17 × 35
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.60 × 295
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
BCS5-Real
4.00 × 3
This system identifies oversold market conditions. I primarily trade the S&P 500 but occasionally also trade stocks when the conditions suit.
Valutazione media:
Tung Hoang
45
Tung Hoang 2025.09.25 00:52 
 

I use IC market platform and I can not copy signals. Maybe it is not compatible with SP500 code

2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 22:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 18:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.02% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 19:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 19:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 13:03
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.03% of days out of 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 13:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
